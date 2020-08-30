臺海大林翰佳教授與黃志清教授獲「2020未來科技獎」

臺海大生命科學系林翰佳教授與黃志清教授團隊跨領域研究，結合材料科技、食品加工、以及中醫藥理論，建立將材料奈米碳化增強功效的「草本炭方」分子草藥技術平台，榮獲「2020未來科技獎」。這項跨領域突破的技術，不僅解決養殖動物抗生素濫用，產品也已技轉上市，實際解決諸多現場養殖問題。

「草本炭方」將中草藥原料經過類似分子料理的加工製程，使天然成分提升到前所未有的高效能，產出具有卓越抗菌、抗病毒及抗氧化效果的材料，該獎項認可本技術有別於既有思維，並於全球具有領先性排名之領航地位，且與市場需求相容，能創造未來經濟效益。本技術亦獲得2019年第十六屆國家新創獎及2018 台灣國際發明展鉑金獎的最高殊榮。

林翰佳教授與黃志清教授這項技術的相關成果已刊載於多篇高品質國際期刊，甚至獲得國際知名期刊 Science translational medicine 專文介紹，評論為取代抗生素，對抗感染性疾病的新希望。目前此分子草藥技術已專屬授權予臺海大衍生新創公司「炬銨生物科技」，並完成飼料添加劑商品化量產及市場推廣使用，為大學新創的典範。

今年度實際使用「草本炭方」技術的蝦飼料已經超過 250公噸，協助養殖戶度過高溫、暴雨以及新興傳染病的威脅，穩定養殖環境，增加漁民收入，並保障消費者食用安全。另外也在午仔魚、畜禽領域證實可以有效替代抗生素，已有越來越多農友加入使用行列。

「2020未來科技獎」為科技部主辦，科學突破性及產業應用性的指標獎項，今年得獎技術將於9月24日至26日台北世貿一館「台灣創新技術博覽會-未來科技館」展出。