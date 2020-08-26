因疫情視訊教學 龍華科大陸生仍獲CADA國際概念藝術設計大獎

龍華科大文創系4位大陸學位生表現出色

2020 CADA國際概念藝術設計獎日前公佈得獎名單，龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系謝佳睿、雷蕾、林惜茹及蘇安愉，由系上林念鞍老師指導，「Bamboo skewer shredder」從兩萬多件優秀作品激烈競爭中脫穎而出，榮獲銀獎佳績；「LIFE SUCCOR」及「BAS Lamp」兩件作品則獲得優秀獎肯定；由於本次獲獎同學皆為大陸學位生，因疫情關係無法來台，學校提供完整視訊設備，讓求學不間斷，同學靠著自我要求和努力，獲得亮眼成績。

運用植物纖維製作竹籤，是環保好幫手。

表現備受期待 2020CADA國際概念藝術設計獎的前身是大阪概念藝術設計獎，已經在日本舉辦3屆，本屆設計獎由日本大阪視覺藝術協會主辦，並由上海翕然藝術中心、臺北藝術發展協會、韓國商業設計協會承辦，總報名人數達1萬2,133人，參賽作品數更高達2萬1,766件，此次國際性賽事徵稿，期望提高藝術多樣發展及對概念藝術、科技藝術、交互藝術等新藝術模式發展及設計商用研究。

「LIFE SUCCOR」心律偵測器，可隨時注意心律狀況。

龍華科大師生團隊榮獲銀獎作品「Bamboo skewer shredder」，是由文創系謝佳睿與雷蕾同學共同創作。作品從親身生活體驗發想，民眾常在小吃所使用的竹籤，既不環保又危險，對清潔人員更是個隱性危機，不小心就會受傷。因此，同學運用植物纖維製作竹籤，並設計專用的機器將其搗碎，最終產生的粉末，還能做為再利用的肥料，可謂一舉數得，是環保好幫手，獲得評審高度讚揚。獲獎成員謝佳睿說，這次的作品能夠在競賽中獲得銀獎，相當驚訝與開心，創作過程中，發現生活中其實有很多待改善的問題，但大家都習以為常不以為意，他們希望透過設計，解決人們不在意卻存在的問題，不論大小，只要能改善人們的生活，都值得去努力。

「BAS Lamp」具有照明功能及生活樂趣。

獲得優秀獎作品「LIFE SUCCOR」，是由文創系林惜茹，蘇安愉，雷蕾同學所共同創作，由於新聞常出現猝死案件，大多數都是因為心臟出現了問題，在黃金搶救時間前，若是有積極的搶救，就有機會避免悲劇發生，因此同學設計出一款戴在手上的心律偵測器，可隨時注意心律狀況，並在病況發生前警告病患，並在發生後，即時通知最近的醫院與路人，對於高風險族群實為一大福音。另一件同樣獲得優秀獎作品「BAS Lamp」，則是由文創系林惜茹，蘇安愉同學共同創作。設計作品為一盞直立式燈具，透過古代的秤重工具「秤桿」做為發想，希望透過重量的差異，去控制燈具的高低角度，讓燈具不但具有照明的功能性，也能在操作時，增添互動的儀式感，提升產品的趣味性。

獲獎同學蘇安愉提到，這學期因為疫情關係，無法到台灣上課，感謝學校安排視訊上課，讓他們能持續不間斷的學習，也感謝老師密集地與他們線上討論，讓作品能透過討論而更加成熟，進而得到評審的青睞。指導老師林念鞍指出，透過生活上的親身體驗，找到設計的靈感與方向，是這幾件得獎作品的共通點；他鼓勵同學大處著眼，小處著手，將生活上的每件事做好，將會有意想不到的收獲。

龍華科大校長葛自祥特別恭喜獲獎同學的優異表現。他指出，優秀作品呈現，必須要面面俱到，同學發揮奇思妙想，結合實體作品展現的學習成效，不僅有效強化自信心與競爭力，而透過參賽累積經驗，日後必能在職場上成為傑出的文創產業人才，期待未來能持續在國際舞台發光發熱。