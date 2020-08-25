教育部109年全國大專校院課外活動主管會議假龍華科大舉行

教育部109年全國大專校院課外活動主管會議假龍華科大舉行，全體人員合影。圖/隆華提供

為增進課外活動組主管的實務經驗交流，瞭解當前學生事務政策及課外活動工作現況，教育部日前在龍華科技大學舉辦「109年全國大專校院課外活動主管會議」，以激勵各校工作士氣，提升大專學生課外活動教育功能。

教育部政務次長蔡清華(左)致贈紀念牌，感謝龍華科大提供各項行政支援。

教育部政務次長蔡清華表示，經營社團對學生而言是學習社會參與及增進多元能力最好的場域，藉由輔導學生參與社團活動歷練，進而蛻變為成熟穩重、獨當一面的優秀青年，他除感謝學生課外活動工作伙伴的熱情奉獻，也期許學校能夠成為學生的堅強後盾，持續抱持開放態度與學生相互溝通、凝聚共識、因應學生潮流及符應社會發展趨勢，展現大專學生的活力與自信。

龍華科大校長葛自祥也代表全校師生歡迎人員蒞校，他指出今天出席研討夥伴均為各校課外活動組主管，所職掌業務與學生事務息息相關，藉由意見交流與經驗分享，相信必能充分嫻熟當前學生事務政策，促進實務經驗傳承，提升課外活動工作服務品質，讓校園的學務工作更加精進，本次研討會議包含專題演講、實務工作研討及政策宣導說明等，以利各校課外活動主管交流與成長。其中，專題演講部分邀請到阿瘦集團子公司康飛加國際企業總經理李瀚洋，分享現今網路世代的社團經營策略，期能藉由其社團活動經驗及多元、創新的團隊經營策略，提供各校課外活動主管運用於實務工作。

另在實務工作研討部分，結合各校關切的課外活動工作現況及時下關注的相關議題，透過分組議題討論方式，深入探討學生課外活動工作現況，以及輔導與應對策略，進而凝聚全國大專校院課外活動組主管共識，激勵相關人員工作士氣，會中並致贈感謝牌予資深續/卸任課外活動組主管，慰勉其於學生社團輔導工作中無私奉獻。

文 傅秉祥

工商時報

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