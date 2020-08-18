亞東技術學院淡水校區 產學合作暨青創中心 開工典禮



亞東技術學院淡水校區產學合作暨青創中心，18日舉行開工典禮，與會人士冠蓋雲集，包括：遠東集團徐旭東董事長、新北市政府謝政達副市長、新北市議會林國春議員、遠東新世紀王孝一執行長、徐元智先生醫藥基金會朱樹勳副董事長、華夏科技大學陳錫圭校長、台北海洋科技大學林俊彥校長、陳合成副校長、真理大學陳奇銘校長、亞東技術學院校友會朱毋意、高樹勳榮譽理事長、校友會蒲威成理事長、遠揚營造工程公司鄭燦鋒董事長、魏世玉副總經理、遠東建築經理公司衛英副總經理、鍾陳輝協理、馮柏釧經理、遠東資源開發公司葉秋萍經理、黃漢雄建築師事務所黃漢雄建築師、新北市民政局淡水區經建課黃炯裕課長等，共襄盛舉。

亞東技術學院校長黃茂全。圖／業者提供

校長黃茂全表示，本棟大樓對亞東技術學院改名為科技大學的過程中，具有三個意義：第一代表著亞東將延伸產學合作及師生創作至淡水校區，更要將師生作品轉化成商品或精品；第二個意義，亞東將結合鄰近學校如真理大學、台北海洋科技大學一起服務淡水廠商及居民；第三個意義是淡水校區將規劃招收外籍生的基地，拓展為國際學生的宿舍及進駐廠商提供國際生產業實習創新的新據點。

黃茂全校長進一步說明，亞東技術學院板橋校本部與淡水校地之間可經由捷運板南線亞東醫院站，經淡水信義線紅樹林站，轉乘淡海輕軌至濱海沙崙站或台北海洋科技大學站到達基地；二校區間連繫擁有完整的路網系統，交通堪稱便利。

遠東集團徐旭東董事長。圖／業者提供

徐旭東董事長表示：亞東技術學院校園發展與建設除注重軟、硬體設施建置之完備外，尤其對強調校地與校舍之發展更有完整而全面的擘劃，以有效提升教職員生教學、研究與校園生活之品質。亞東技術學院為城市型學校，近年來校舍在規劃與興建時，均朝綠建築發展，以充分利用有限的土地資源，讓學校能在穩定中不斷地進步與發展。

新北市謝政達副市長。圖／業者提供

謝政達副市長表示：亞東長期孕育出多名優秀人才在業界服務，希望透過新成立之產學合作暨青創中心，將人才教育提升至另一階段。新北市政府教育局致力提升技職教育，特成立職業教育科，目標在擴大職業探索中心，從高職向下扎根至國小，未來將發展高科技職業探索課程，媒合高職生與產業界，感謝亞東技術學院過去積極與新北市政府合作，落實coding教育課程至國中小，防疫期間開發口罩防護套及消毒精油乾洗手，期待亞東技術學院順利改名為亞東科技大學。

新北市議會林國春議員。圖／業者提供

林國春議員更預祝今日典禮圓滿成功，期望未來在淡水成立產學合作暨青創中心，積極投資教育。

淡水校區產學合作暨青創中心開發計畫興建乙幢地下1層、地上3層之建築物，總樓地板面積約4,070.00㎡，預計2021年5月完工，結合產學資源、業師和產業經營模式等創客所須資源，培育師生創業，進而帶動臺灣創新產業翻轉能量。成立專業輔導顧問團隊（包含產官學界）提供師生諮詢，招募廠商進駐及提供經驗傳承。協助進駐團隊先申請U-start補助，組建團隊、成立公司、做市場定位等。

待有具體營運規模後，再依產品屬性協助朝往私募、群募或申請天使基金，以促成擴充資源及進行組織擴張，促進加強交流合作、異業聯盟的機會。提供創業團隊的專屬培育室及會議室等，逐步落實推動國際與地方區域產業發展連結計畫，全力支援學校發展師生創業的特色目標。