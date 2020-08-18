中原大學成立全國第一所大學附設心理治療所

落實全人關懷精神

中原大學為更落實全人教育對心理與心靈的關注，經教育部同意設立附屬心理治療所，並於今年八月正式對外營運，中原大學「附設冠英心理治療所」不僅是南桃園唯一的心理治療所，更是全國第一個由大學成立的心理治療所，除了可就近提供民眾專業心理服務，亦可增加學生臨床實作機會，作為心理人員之訓練機構，深化中原心理學研究與社會服務，讓「全人關懷」的教育理念更形完整。

中原大學「附設冠英心理治療所」是全國第一個由大學成立的心理治療所 。

中原大學心理系創立於民國55年，是全國僅次於台大、第二個大學心理系，致力培育具有心理學專業知識與人文素養之人才。有鑑於社會上對於心理照護的需求日增，自9年前開始籌設心理治療所，歷經多年的努力，終於在學校行政支援及校友捐款支持下設立，朝全方位的社區心理健康中心邁進。以基督愛世精神立校的中原大學，長期重視師生身、心、靈的健康與平衡，去年底接連獲得教育部「友善校園獎-卓越學校」及「生命教育特色學校」雙獎項肯定。學校對內設有諮商中心及衛生保健組服務師生，並有校牧室推動牧養關懷、結合信仰與諮商專業提供學生心理會談服務；對外則設置心理治療所提供社區民眾身心健康問題的衡鑑與治療服務，深耕全人關懷種子。

中原大學附設心理治療所設有心理衡鑑、生理回饋及團體治療室等空間，注重專業與隱私。

中原大學心理系副教授兼附設冠英心理治療所所長黃君瑜表示，大部份的人都知道如何照顧自己的生理，卻鮮少關心自己的心理，其實心理問題會影響到一整個人的問題，如果可以調整，會過得比較舒服，心理治療的目標不只是去除或緩解症狀，還希望個案在治療中調整長期以來不良的心理模式，例如思考、情緒調節、人際互動等。她強調，中原心理治療所是南桃園目前唯一的心理治療所，鼓勵社區隱藏個案能走出來就近接受治療，而桃園各級學校輔導室不乏中原校友，也會轉介需要幫助的青少年，讓中原大學與社區的鏈結更加緊密。

中原大學校長張光正表示，中原大學附設冠英心理治療所聘有多位專業心理師，皆取得國家心理師證照且各具專長，服務對象涵蓋各年齡層，可協助民眾處理一般發展議題、情緒困擾、生活適應、職場壓力以及精神疾病等心理問題。中原大學所倡導的全人教育，其最初用意即在協助現代人重建圓融美滿的人生，心理治療所成立後更能兼顧服務社區及培訓學生的目標，擴展臨床教學場域，讓中原心理系與國際知名大學的心理學系齊步發展，不同於一般身心科需在醫院或診所看診，中原大學心理治療所位於校園內，環境清幽，配置有完善的生理回饋治療室、成人心理衡鑑/治療室、兒童心理衡鑑/治療室、團體治療室等空間，採全預約制，無須耗時等候，個案能以合理收費接受更專業、安全、隱私，兼具舒適輕鬆的心理專業服務，中原大學表示有意求診的民眾可逕電預約，電話：03-2657090。