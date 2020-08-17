原鄉創意短片競賽 龍華科大奪第一

由宜蘭縣原住民事務所主辦的109年原住民族日「原鄉很美很好玩創意短片」競賽網路票選結果揭曉，龍華科技大學觀光休閒系林子祐同學，在系上鍾涓涓、薛榮祥老師指導下，作品《夏日樂水水》勇奪第一名殊榮，表現非常優異。

「原鄉很美很好玩創意短片」競賽全體獲獎人與宜蘭縣長林姿妙合影。

本次競賽是以宜蘭縣原住民部落之美進行短片拍攝，呈現宜蘭縣秘境與美景，讓國內外遊客能夠透過影片導覽，對原鄉地區豐富的人文歷史風情加深印象。龍華科大觀休系林子祐同學以走訪大同鄉樂水部落進行拍攝，將平時所學影音剪輯技巧及數位導覽資訊，融合創意效果呈現，作品《夏日樂水水》獲得評審團及網友一致讚許，在競爭激烈中榮獲第一名佳績，同時獲得2萬元獎金鼓勵。

林子祐同學本身就是阿美族原住民；他說，拍攝原鄉影片是希望吸引更多國內外旅客，有機會來到台灣各地的原民部落，體驗不同的文化風情；也藉此活動把原住民非物質文化紀錄起來，讓更多人了解部落文化，並鼓勵更多年輕人能夠回到原鄉部落發展。他尤其感謝觀休系胡光復主任及鍾涓涓、薛榮祥老師的鼓勵，才讓這次影片拍攝有了很好的效果呈現。

系主任胡光復指出，觀休系積極鼓勵學生參與各項專業競賽，以提升其專業能力。林子祐同學的巧思創意，結合豐富景點規劃，受到評審們一致肯定，除獲得獎項及獎金鼓勵外，並與未來職涯規劃無縫接軌預做準備。龍華科大校長葛自祥強調，學校積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，強調讓學子從做中學，龍華學子近年在競賽中屢屢獲獎，不僅為學校爭光，同學們更在比賽過程中收穫滿滿，更有助提升學習及實務能力，也顯見龍華科大致力培育數位影音觀光人才的豐碩成果。