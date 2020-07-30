東南科技大學邀請深坑黃美華區長率隊參訪促進地方連結合作

東南科技大學為敦睦鄰里，促進與地方的交流，於昨7/29邀請深坑地方仕紳參訪交流。深坑區長黃美華帶領各里里長、中小學校長、地方仕紳及多家企業一行70餘人至東南科技大學，由該校林守義常務董事、李清吟校長率領各級主管熱烈歡迎接待。

歡迎會中林常務董事致詞提及該校創辦人蔣志平先生辦學艱辛，期間受到地方熱心人士協助，尤其前鄉長黃世溨先生更是為取得建校土地大力奔走，實在感謝。如今學校建校50餘年，始終秉持蔣創辦人「因材施教，有教無類」以及「莫道是他人子弟，因當作自家兒女」的教育理念，為國家培育了7萬多位校友，遍布各行各業，嶄露頭角。東南科技大學是深坑唯一一所大學，擁有充足的專業資源與技術，而深坑擁有豐厚的歷史文化與觀光資源，希望透過這次交流，可以相互激盪出地方發展的創新元素。

深坑區黃美華區長及地方仕紳參訪東南科技大學。圖/東南科大提供

黃美華區長表示本次參訪除深入了解東南科技大學硬體設施外，期望進一步藉由東南科技大學之產學聯結度，整合轄內相關資源，行銷深坑區品牌形象、提高深坑區國際能見度。

李清吟校長也表示東南科技大學會善盡社會責任，與深坑區共同為「人盡其才，地盡其利，物盡其用，貨暢其流」而努力，因此期望藉由這次參訪，能讓地方了解大學的資源，也讓大學端了解地方產業發展的需求，相互攜手共生共榮。透過東南科技大學50周年校慶影片，展現創校50年初心不變的豐碩辦學成果。李清吟校長並就學校近年的蓬勃發展進行校務簡報。

為了讓地方鄉親能更深入了解東南科技大學的專業發展，會後安排系主任介紹各系特色及專業教室，例如；「觀餐休閒與管理學院」設有波音747-400型飛航情境教室；「工程與電資學院」設有奈米科技研發中心、大金空調研訓中心等；「創新設計學院」有產官學聯盟的電競人才培訓中心，此外還有北台灣最優良的無人機科普基地。參訪嘉賓除了對各系新穎的教學環境與設備，有一新耳目的感受，更對學校專業發展迅速跟上產業趨勢讚不絕口。最後，校方安排享譽盛名的「表演藝術系」多位同學表演，結合聲光、影像、力與美的演出，著實讓參訪嘉賓如同置身於演場會現場，令人震撼及感動。東南科技大學以「堅持」讓年輕人追夢的精神，正與黃區長以「堅持」深耕幸福深坑的理念相符，相信未來區公所與學校能迸出新的火花，打造深坑新形象。