宏國德霖科大助學子翻轉人生

畢業即就業 宏國德霖科大學子得天獨厚，就近進入世界級資訊科技電子業學習，尤其在這工業區內還有業界的龍頭老大—鴻海集團，不少畢業生「就地就業非夢想」。

讀完高中職還茫茫然，站在選擇大學科系上，更是舉棋不定，甚至也懷疑自己學不學得來，宏國德霖科技大學對於這類的學子，特別有辦法，在工程、不動產、餐旅等3個學院、14個學系、12個學科，以「一條龍」的學習，帶領著這群尚未有方向的學子，一步步的朝向「畢業即就業」目標挺進。尤其在「獨招」這一塊，強烈向學子招手，招生中心主任林昇立信心滿滿地說，「進宏國德霖科大，絕對可以翻轉人生」。

學校位土城工業區 就地就業

宏國德霖科技大學有日間部和進修部，現有二技、四技、二專及五專等學制，並開設產學合作專班，招生中心老師蔡顯榮表示，餐旅學院以打造台灣洛桑管理學院為己任，不動產學院則是全國唯一横跨建設開發、不動產經營、園藝造景的一條龍學院，緊抓住產業的脈動，成為孕育產業人才的溫床。另外，工程學院的機械工程系（科）、資訊工程系（科）、電腦與通訊工程系、電子工程系（科）、創意產品設計系，在土城工業區內，宏國德霖科大學子得天獨厚，就近進入世界級資訊科技電子業學習，尤其在這工業區內還有業界的龍頭老大—鴻海集團，不少畢業生「就地就業非夢想」。

資工系學生參訪台北世貿展覽館。圖／宏國德霖科技大學提供

宏國關係事業給你靠 學子趨之若騖

宏國德霖科技大學招生中心主任林昇立也提到，學校的宗旨很簡潔，「有力–就學、就業無縫接軌」，三個學院以就業為導向，最被產業推崇的也是學校最重視的「品德」與「專業」。宏國德霖科技大學其幕後推手—宏國關係事業，本是營造、餐飲界大老，不僅是學子最佳實習平台，也擁有業界一等一的業師，直接把產業最新、最專業的技職，傳授給學生。而任課老師也是極具耐心，帶領學生迎向各個產業的挑戰。

休閒系教師國際競賽獲獎。圖／宏國德霖科技大學提供

出國實習長知識 宏國德霖科大學子開眼界

宏國德霖科技大學在與國際接軌這一塊也有目共睹，全校出國比率很高，蔡顯榮表示餐旅學院在國外實習的足跡至港澳、韓國、日本、新加坡、澳洲、美加乃至於法國，休閒事業管理系更三分之一的學生會在國外實習，學生實習不僅有薪資，還能透過國際移動學習異國文化、與國際接軌。另外全校師生到國外參與國際競賽亦是經常看到，餐旅系、廚藝系、休閒系、資工系等，前往泰國、馬來西亞、印尼、香港、澳門、日本、韓國等國家，戰果輝煌。

餐旅系學生國際競賽獲獎。圖／宏國德霖科技大學提供

半工半讀再充電 搖身一變薪水翻再翻

在扶持弱勢學子上，宏國德霖科技大學的「產學專班」、「勞動部雙軌班」也是有口皆碑，今年因疫情之故，延長招生。最值得一提的是專為企業培育人才專班，以客製化的課程為企業打造人才，亦提供同學就業管道。林昇立認為，在宏國德霖科大「半工半讀」的學生，在學投入心力也為自己翻轉人生。他尤其鼓勵在職進修的同學，再充電可以突破職場盲點，在學校的業師帶領下，視野大開，累積更多能量，可望再上一層樓。