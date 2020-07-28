龍華科大攜手工研院培訓青年

成為智慧製造、PCB產業新尖兵

龍華科技大學為協助青年因應未來產業技能需求，特別與財團法人工業技術研究院合作，共同開設智慧製造應用與機器深度學習培訓班、電路板（PCB）製程工程師實作培訓班，以協助政府推動產業新尖兵職業訓練計畫，透過相關專業課程養成，引領青年進入具發展前景的產業，不僅為自己履歷加分，更容易獲得企業青睞，起薪加值、升遷加速，提升職場黃金競爭力。

龍華科大建置iPAS「電路板製程工程師」術科考場，培訓青年成為業界搶手人才。

龍華科大校長葛自祥表示，AI人工智慧、5G時代來臨，智慧數據與高速運算等科技，引領各種商業或營運模式的創新，廠商對於人才需求也與時俱進，相關領域人才將成為重點網羅對象，面對新的就業契機及挑戰，龍華科大獲勞動部勞動力發展署委託，與工研院合作開辦五加二產業創新計畫－智慧製造應用與機器深度學習培訓班、電路板製程工程師實作培訓班。目前智慧製造班已額滿，電路板製程工程師實作班現正招生中，只要是有訓練需求之青年，皆可報名參加產業新尖兵職訓計畫，而15至29歲（以課程開訓日計算）本國籍待業青年，可享學費全額補助，並藉由就業媒合會，讓結訓學員能順利投入相關就業市場。

葛校長指出，該校獲選教育部產業菁英訓練示範基地，擁有全國大專院校唯一的3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠，與業界同步接軌，提供產線實習實作場域；鑒於印刷電路板（PCB）產業整體人力需求殷切，學校今年也攜手台灣電路板協會（TPCA），於109學年度合作開設PCB專業實務專班，在理論與實務並重下，課程涵蓋iPAS「電路板製程工程師初級能力鑑定」、「機器人工程師術科實作」、「5G毫米波行動通訊製程與量測」等證照考試與產線實作，以提昇青年產業知識創新與應用能力，加速培育業界所需電路板專業技術人才。

產業新尖兵職業訓練計畫－電路板製程工程師實作培訓班，由基礎課程開始，課程涵蓋印刷電路板佈局（電路板線路設計、PADS軟體使用、相關專業證照介紹）、印刷電路板製作（電路板產業介紹、電路板材料特性、電路板製程流程、電路板品質要求）、雛型製作與量測實作（機台原理、電路板製作、電路板特性量測）、印刷電路板檢測實作（機台原理、電路板切片檢測、初級失效分析）、智慧製造實作（組裝焊接、智慧製造概論、數據分析與製程優化），課程出席率達80%以上，並完成專題製作，將由工研院核發培訓證書。

開訓日期自109年8月3日至9月30日，課程總時數為204小時，訓練地點在龍華科技大學與竹東工研院，取得錄訓資格的學員，可享本課程全額免費參訓＋培訓期間學習獎勵金（勞發署發給每月最高 8,000元）＋培訓期間享勞保，最高享有10萬元費用補助，歡迎有志從事電路板相關產業青年踴躍參訓，順利取得進入該領域的門票!詳細資訊及報名方式，可逕向「產業新尖兵試辦計畫」計畫網站：https://elite.taiwanjobs.gov.tw/查詢。