東南科大3D設計逆轉勝 突圍少子化招生衝擊

將於07/20~7/31辦理「3D數位遊戲藝術」研習營

邀請高職教師與學生共同參與

少子化衝擊台灣各大專院校，其中尤以技職體系的私立科大影響最大。東南科大李清吟校長接受本報專訪時表示，少子化衝擊大專院校招生率已非新鮮事，且在外部環境相同條件下，私立科大的壓力更勝於一般私立大學院校。主要原因來自主管機關教育部給予私立科大獎勵補助款只有一般私立大學的7成不到，且嚴格限制招收高中生名額比例，不似一般私立大學招收高職生的寬鬆。在種種條件限制下，對於私立科大想要永續經營只有兩條路，一條是被財團併購，另外一條則是要自己走出系所亮點與特色，培育出產業界真正需求人才，以教學實績翻轉家長既定印象。

李清吟校長分享，近年國內科大及大學新設科系多以電競及數位遊戲設計作為發展主軸，鮮少納入「3D設計」作為發展重點，綜觀世界遊戲設計趨勢來說，2019年俄羅斯喀山國際技能競賽已新增「3D數位遊戲藝術」職類，成為編號50號的青年組正式比賽項目，可見3D設計專業人才未來市場需求龐大。

而東南科技大學在勞動部技能檢定中心指導下，結合台灣遊戲產業合作發展協會、TAVAR社團法人台灣虛擬及擴增實境產業協會、華碩、Intel、NVIDIA等產官學界，建置「3D數位遊戲藝術訓練中心」，於5/28正式啟用揭牌。並於7月將對高中職學生及高中職教師開辦「3D數位遊戲藝術」研習營。

東南科技大學數位遊戲設計系副教授，同時也是3D數位遊戲藝術職類的周雲虎裁判長表示，3D數位設計本身就是一項新的技術，我們希望透過「3D數位遊戲藝術」研習營的舉辦，讓更多對3D數位遊戲藝術職類青年組競賽有潛力與興趣的高中職學生與高中職教師參與。且「3D數位遊戲藝術」研習營是依照國際競能競賽之3D數位遊戲藝術職類技術規則，研習目前業界針對3D遊戲產業最需要的技能培訓，培訓未來本職類選手及高職特色課程建置。研習營相關細節可聯絡02-86625945轉112。