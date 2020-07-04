高師大發表「高師精釀茶啤酒」堅持上等原物料並結合在地特色

國立高雄師範大學日前舉行「高師精釀茶啤酒」發表會，並將「高師精釀啤酒」系列銷售技術授權給昱翔食品生產販售。

高師精釀茶啤酒是利用台灣南投優質茶葉，大樹龍目井的泉水、比利時麥芽、德國和捷克的啤酒花。為了精密配比融合茶和啤酒的風味，高師大研發出特有9道釀造工序和配方，釀酒技術將申請專利，產品上的「綠色鄉城」酒標，是藝術學院姚村雄前院長作品。

高師大校長吳連賞表示，高師大向來注重教學品質，縮短學用落差，生科系教授謝建元向教育部提出教學實踐計畫「利用專題導向學習（PBL）結合產學合作的發酵實作課程」(計畫編號PSK1080161)，為了這項新產品的行銷，學校輔導「高師創業團隊」，進駐師生創業基地。吳校長特別強調，謝教授在執行此計畫，將學生分小組，以問題為導向，引導學生自主學習，以做中學的實作課程實際演練。謝教授更是以此項成果，榮獲本校108學年度傑出教學優良獎及特聘教授殊榮。

產品發表人生科系教授謝建元表示，產品開發時校長、王副校長、教務長、院長、公關執行長及主任都被邀請品評，再經過嚴謹的實驗設計，發酵配方才確定。此黃金比例最適配方，有超過9成5以上的品飲者表達讚賞。

謝建元強調，「高師精釀啤酒」系列是屬精釀啤酒種類，精釀啤酒的產量少，因此口味獨特且多元，不添加人工香料，堅持以上等的原物料和結合在地特色，以自有釀酒技術呈現精釀啤酒的特色。這和一般商業啤酒有很大的不同，商業啤酒配方單一，選材較少，加上大量生產，壓低成本，產品走大眾化的口味。

昱翔食品創辦人趙耕毅表示，這款啤酒用料紮實，製程工序繁瑣，才能做出品質最棒的精釀啤酒，產學合作中也見證高師大發酵技術的深厚功力。合作過程中讓我們工廠生產的品質也大幅提昇，公司在技術移轉後將儘快上市銷售。

副校長兼發言人王政彥提到，這款「高師精釀茶啤酒」已通過SGS檢驗認證品質合格，在上市前品評，得到的綜合評語是「有啤酒淡雅香氣與茶葉清香完美結合，並達到香氣與口感上的黃金比例上的三角平衡點，具有一般啤酒沒有的層次和豐富的尾韻」。



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