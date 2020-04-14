永續海洋生態理念獲青睞 龍華科大文創系勇奪iF設計新秀獎

2020德國iF設計新秀獎4月初甫公布得獎名單，龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系學生黃詳崴、陸苡瑄、黃文怡，在指導老師林念鞍帶領下，以作品「Environmental Protection」，傳遞永續海洋生態理念訴求，廣獲國際專業評審青睞，從全世界僅112件入圍作品中，勇奪2020德國iF 設計新秀獎，為台灣及龍華爭光，表現非常亮。

龍華科大文創系奪iF設計新秀獎作品。圖/龍華提供

創辦於1953年的德國iF設計獎，享有設計界奧斯卡獎美譽，具備高知名度與榮耀象徵，其中新秀獎更是全球設計領域中，針對年輕設計師所舉辦獎項規模最大、最具影響力的設計競賽之一，每年均吸引超過50個國家，近萬件作品投稿參賽。本屆的iF設計新秀獎，首度依據聯合國「永續發展目標」為競賽主題，以傳達iF賽事對於永續發展任務的重要性與崇高敬意；因為只有人類共同攜手同心協力，才能克服世界上眾多亟待解決的環境永續任務。

龍華科大文創系學生黃詳崴、陸苡瑄、黃文怡共同創作的獲獎作品「Environmental Protection」，是從淨灘活動找到靈感，由於台灣四面環海，淨灘活動非常盛行，參與淨灘者平均年齡均不高，有相當多的青少年及學生，積極參與此類公益環保活動。「Environmental Protection」設計，希望藉由推出蒐集徽章等方式，吸引更多不同年齡層響應淨灘活動。

徽章圖案是使用變種垃圾怪及臺灣海域周邊生物，搭配交換、蒐集、兌換等互動模式，使淨灘者可以透過交流，結交志同道合的朋友；也讓缺乏交流、溝通、活動機會的銀髮族，得到外出散心機會並主動參與公益；此外，父母亦可藉由帶著孩子淨灘，培養孩子的體力及耐性，具有教育啟發意義。而孩子在獲得勳章後，將其帶到學校，也能夠將淨灘行動廣為宣傳，可說一舉數得。

黃詳崴同學表示，作品是依據聯合國「永續發展目標」中的永續海洋生態(Life Below Water)進行創作，基於「只有小目標實現，大目標才能實現」理念，透過徽章交換活動計畫，使用可回收徽章吸引學童參加清潔海灘活動，在集滿後獲得幸運抽獎，讓學童在淨灘過程中，逐漸建立保護海洋的觀念。

黃文怡則說，設計就是不斷找出問題並解決問題，團隊經歷兩個多月討論與修正，才找出適合的概念，能夠在國際設計競賽獲獎，真的非常開心，也對團隊有很大的鼓勵，未來將會持續創作，藉由設計力量，創造更多便利與幸福。

另一成員陸苡瑄認為，能與全世界的設計師競賽，是相當難得機會，她特別要鼓勵龍華科大的學弟妹，在學期間積極參與各類設計競賽，累積更多參賽經驗，將會有很多意想不到的收獲。

指導老師林念鞍則指出，同學歷經課堂所學與實務訓練，參加競賽獲此殊榮，證明其設計實力已受國際肯定，不但能豐富其未來職涯的可能性，並將自己躍升至更高層境界，同時也用設計證明台灣能為世界的永續發展，貢獻一己之力。

龍華科大校長葛自祥除肯定學生獲獎優異表現及指導老師辛勞，同時指出，該校文創系成立迄今僅8年，是國內少數將文創意涵融合產品設計與多媒體影視教學的科系，擁有多元跨域專業、學養與實務兼備的業界頂尖師資，尤其強調創新創意發展及實務操作。

葛校長強調，在自由、活潑與開放的系上風氣薰陶下，文創系學生創意發想屢屢突破傳統窠臼，此次獲得國際競賽獎項肯定，就是最佳證明，日後必能成為具有國際競爭力、創意思考能力，且兼具人文素養及國際觀之數位實務人才。