台北海洋科技大學 創新設計學院 符合世界潮流 培育設計專業創新人才

走進台北海大 學有專精 走出台北海大 名揚四海

台北海洋科技大學前身為中國海專，以「培育海事與商業之專業技術人才」為宗旨之科技大學，課程規劃實務與理論並重、術德兼修，打造同學們成為專業、務實、創新、服務及樂活之五星人才為教育願景，台北海洋科技大學現規劃有淡水及士林兩大校區，學術單位分為海洋事業學院、樂活民生學院及創新設計學院，三大學院涵蓋14個系科，並設有碩士專班，廣攬業界專業師資群，積極媒合學生在校時前往產業界實習，與輔導學生考取多元證照，廣受企業界愛用，打造出台北海洋科技大學同學們「畢業即就業」的好成績!

台北海洋科技大學『創新設計學院』顧鴻壽院長分享，創新設計學院包含(電競)數位遊戲與動畫設計系、視覺傳達設計系、時尚造型設計管理系與表演藝術系等，是因應年輕人未來最想要從事產業而發展出來的科系。視覺傳達設計學系的同學積極參與海內外設計競賽，獲得世界知名的紅點設計獎及多項國內外獎項的殊榮；(電競)數位遊戲與動畫設計學系則是最受到年輕人歡迎的科系，而且也是全國具有正式此一學系的唯一科技大學，目前有12個班級而共計600位學生，有受邀於日本海外實習，有應屆畢業生團隊新創事業公司成功範例，因而成為最年輕的傑出校友與企業家。表演藝術學系則多與業界公協會連結，並安排同學大四校外實習，且在演藝界有展露鋒芒的新秀；時尚造型設計管理學系特色則在於人物整體造型美學設計，並有時尚界名人來引領指導，另也規劃有寵物美容實習課程，並輔導同學在校考取專業證照，畢業後即能順利就業!

電競數位遊戲與動畫設計系 培育跨領域數位內容人才

李峻溪學務長兼系主任專訪

電競數位遊戲與動畫設計系李峻溪系主任於電競專業教室。圖/謝易晏

現今市場上數位內容遊戲及動畫產業，儼然成為主流，無論是在文化、藝術、教育、娛樂等方面亦都掀起了嶄新的發展面貌，也創造了新的需求與龐大商業價值，為當前最熱門的產業，其中「數位娛樂」更是每年創造數百億產值的熱門新興產業，面對文化內容、資訊科技、市場規劃描述的多重考驗，因此需要的是一種全新「跨領域數位內容人才」培育。

數位遊戲與動畫設計系李峻溪系主任表示，台北海洋科技大學數位遊戲與動畫設計系學制包含五專四技及二技，是現今大專院校中最完整的。系所於今年8月將更名為「電競數位遊戲與動畫設計系」，幾乎可說是全台大專院校首創將「電競」放入系名中。據統計全球電競遊戲產業市場商機高達1500億美金，相關產業就業市場人才需求龐大，數位遊戲與動畫設計本身就是電競遊戲產業的一環。系上有完整的軟硬體設備，包含斥資千萬打造電競教室。課程規劃跨域多元：以「遊戲設計」與「動畫設計」兩大主軸來規劃專業特色課程，未來學生就業方向多元，包含影視特效、遊戲動漫及電競產業類。現在已非學歷至上的年代，我們鼓勵同學要發現自己熱情所在，具備產業需求的實務能力，做有興趣的事情才能在職涯上發光發熱。

視覺傳達設計系 培育商業設計與影視設計專業人才

劉玲利主任專訪

視覺傳達設計系劉玲利主任。圖/謝易晏

台北海洋科技大學視覺傳達設計系成立於100學年度，目前學制為日間部四技，系所教育目標為培育「商業設計」與「影視設計」專業人才，投資大量業界使用專業設備如專業繪圖設計教室及專業商業、影視攝影棚等，視覺傳達設計系未來學生畢業後除了在考取碩士班繼續進修學業之外，就業方向亦相當多元，包含包裝設計、平面設計、品牌產業與活動企劃、視覺展演設計與數位影音影視公司等相關領域。

視覺傳達設計系劉玲利主任表示，系所兩大特色為「商業設計」與「影視設計」，讓學生未來可依照自己興趣特質做職業選擇。系上同學一大特質是與業界契合度高，我們多年與電視台合作，安排同學前往實習，得到的回饋是同學很能夠快速上手，等同學畢業後多直接轉正職留任，除此之外，我們在2年內有三個團隊獲得教育部U-star創業基金各50萬，以及ACA國際競賽世界金銀牌獎項。除了就業之外，學生畢業多考取國立大學碩士的成績亦很亮眼，對於想繼續規畫升學的同學來說，也非常鼓勵同學至台北海大視覺傳達設計系就讀。



時尚造型設計管理系暨表演藝術系 每一個學生都是寶石

朱馥瑜主任專訪

時尚造型設計管理系暨表演藝術系朱馥瑜主任。圖/朱馥瑜主任提供

近來時尚產業迅速發展，在國家發展重點計劃，已將時尚產業列入未來創造產業設計與產業附加價值，台北海洋科技大學表演藝術系學制為四技日間部，時尚造型設計管理系學制包含四技日間部、二專進修部及二技進修部。台北海洋科技大學時尚造型設計管理系暨表演藝術系朱馥瑜主任本身在業界擔任整體造型設計師多年，並出版許多著作，專長為整體造型設計、創意表演、形象風格規劃、服裝設計等。朱馥瑜主任表示，以表演藝術系來說，我們致力於培育流行藝術與數位演藝人才，系上斥資千萬打造多功能團練室、後製與混音室、專業影視攝影棚、錄音室及舞蹈彩排室等。未來同學畢業後可銜接影視產業就業，包含影視演員、歌手、流行樂團樂手、直播主、影視特殊化妝師、造型梳化設計師等，各類演藝事業工作者。

時尚造型設計管理系分為「整體造型設計」與「寵物美容設計」兩大組別，「整體造型設計組」培養學生獨立思考、創新能力及提升美學素養，並結合時尚產業管理課程，強化學生與產業無縫接軌，培育業界需求之服裝及造型設計人才。

「寵物美容設計組」則是全國首創大專院校，將寵物健康管理與寵物美容為主規畫專業課程。在學期間輔導學生考照如:勞動部美容、美髮乙丙級證照、寵物美容丙級技術士、寵物照護師等。朱馥瑜主任強調，每一個學生都是寶石，要因材施教，老師們重要的工作是發掘學生的潛力與熱情所在，給予個別指導發揮所長。