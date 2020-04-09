台北海洋科技大學 樂活民生學院 培育民生產業科技與行銷專業人才

走進台北海大 學有專精 走出台北海大 名揚四海

台北海洋科技大學前身為中國海專，以「培育海事與商業之專業技術人才」為宗旨之科技大學，課程規劃實務與理論並重、術德兼修，打造同學們成為專業、務實、創新、服務及樂活之五星人才為教育願景，台北海洋科技大學現規劃有淡水及士林兩大校區，學術單位分為海洋事業學院、樂活民生學院及創新設計學院，三大學院涵蓋14個系科，並設有碩士專班，廣攬業界專業師資群，積極媒合學生在校時前往產業界實習，與輔導學生考取多元證照，廣受企業界愛用，打造出台北海洋科技大學同學們「畢業即就業」的好成績!

台北海洋科技大學樂活民生學院李永棠院長分享，樂活民生學院包含餐飲管理系、食品健康科技系(含碩士班)、海空物流與行銷系(含碩士班)、旅遊管理系、健康照顧社會工作系、健康促進與銀髮保健系。食品健康科技系主要培育食品檢驗、食品品保及食品行銷專業人才。而餐飲管理系主要培育中西餐內外場的專業餐飲人才，健康照顧社會工作系與健康促進與銀髮保健系則配合國家健康促進、長期照顧及養生照護產業政策，因應臺灣在地老化與銀髮養生服務需求發展，聚焦於社工師、養生保健及銀髮產業專業人才之培育，海空物流與行銷系主要培育海空物流營運管理人才和海空物流行銷業務人才，因台北海洋科技大學是私立學校中唯一以「海洋」為名的大學，旅遊管理系除培育觀光旅遊產業之專業人才外，特別的優勢在於結合海洋服務之課程模組，培育海洋觀光及郵輪產業之專業人才。

旅遊管理系 培養具有專業技能之高階旅遊管理專業人才

李永棠主任專訪

樂活民生學院院長暨旅遊管理系主任李永棠。圖/台北海洋科大提供

台北海洋科技大學旅遊管理系成立於97年，名為，「旅運經營管理系」，101年改系名為，「旅遊管理系」。以培養具有專業知識、技能及服務熱忱之中、高級旅遊管理專業人才，輔以各項技能訓練，期能具備正確之服務觀念，以落實技職訓練的目標。旅遊系課程分為旅運經營管理模組、海洋休閒服務模組，目前包含四技與五專學制。學生未來發展可從事旅行業從業人員、領隊導遊從業人員、會展管理從業人員、博彩從業人員、航空空勤、航空地勤人員，飯店、旅館從業人員、郵輪產業從業人員。

旅遊管理系主任李永棠表示，為達成學生畢業後即就業的目標，現與多家旅行社及飯店產學合作，為學生實習與就業奠定基礎。同時為達成學生畢業時都能擁有至少一張證照及第二外國語文能力的目標，特別加重英日語文課程及旅遊實務課程。系上專業教室包括有導覽解說專業教室、實習旅行社、旅遊數位中心、博弈專業教室、郵輪專業教室、客房服務專業教室、餐飲服務專業教室等。其中實習旅行社是一建置旅行業作業系統之模擬旅行社，直接採用業界旅行社之訂位/票務系統，作為模擬訂位、開票雙向溝通的訓練；我們的亮點是校方斥資百萬打造的博弈專業教室，提供發牌員實務訓練，郵輪專業教室模擬郵輪實境提供學生實作場域，另餐飲服務專業教室、客房服務專業教室供餐旅及客房實務訓練。透過與時俱進充實的專業課程，培養旅遊經營管理所需的高階經營管理領導人才。

食品健康科技系 食品技師 點食成金

李嘉展主任專訪

食品健康科技系李嘉展主任於食品系專業實驗教室。圖/謝易晏

台北海洋科大食品健康科技系歷史悠久，前身為民國56年中國海專的水產製造科，目前學制包含四技及碩班，在雇主最滿意大學生物資源學群排行榜中名列前茅，與國立大學相比毫不遜色。近年與業界產學合作，開發出海洋深層水木耳露、螺旋藻啤酒及魚精等產品，廣受好評，並設有北部唯一國家食品檢驗專業乙級國家考場。

李嘉展主任表示，本系教學目標在於培育食品科技應用、健康科技管理等食品健康科技產業所需之中高階幹部及專業經理人。近年食安議題發酵，食品系積極研發、冷凍調理包、微波食品、水產罐製品及符合國人健康與安全的家庭取代餐，目前這塊市場人才需求越來越大。藉由實務、實用及應用的食品科技與健康科技之技能，落實食品檢驗機制、嚴管食品品保系統、開發食品新產品和拓展食品行銷市場，共創衛生安全及營養健康的飲食環境。我們鼓勵同學考保健食品工程師，食品品保工程師與食品技師等，學生畢業後大多投入食品檢驗機構、公職、食品大廠等，工作穩定有保障。

餐飲管理系 活力海洋 樂活餐飲

徐軍蘭主任專訪

餐飲管理系徐軍蘭主任與同學獲獎獎盃合影。圖/謝易晏

台北海洋科技大學餐飲管理系，學制包含四技日間部、四技進修部及五專日間部，「活力海洋、樂活餐飲」作為發展特色，以海洋資源為元素，建立海洋特色發展知識，以海洋餐飲，海洋健康為學習的目標，培育具備樂活概念之內外場廚藝及服務技術人才。校內設置中、西餐、烘焙實習教室、中餐烹調乙丙級術科合格考場、調酒教室、葡萄酒品評室、房務、客務、郵輪服務實習教室等，實習設備完整。

徐軍蘭主任表示，餐飲業雖說近期受到疫情衝擊，但在景氣復甦的未來，相關人才需求還是相當大。系所特色與別校餐飲系區隔在於我系鼓勵同學跨領域學習考取船員證，優先取得郵輪服務工作人員資格，因為海上餐飲服務人員薪資是陸上的3倍。近年我們觀察到，除了投入餐飲業就職之外，有很多學生畢業即創業，像是(一滴水)及(魚缸咖啡)都是餐飲管理系畢業生所開設。或是微型創業在網路上作無店面販售等，近年都是非常熱門的創業選擇，如果想要再向上進修碩士班，也可直接對接台北海洋科技大學的食品健康科技系碩班及海洋休閒觀光系碩班，唯有經基礎，紮實訓練學生才能多元發展，歡迎同學來餐飲管理系就讀。

海空物流與行銷系 培育海空物流營運及行銷人才

傅衡宇主任專訪

海空物流與行銷系傅衡宇主任。圖/謝易晏

台北海洋科技大學海空物流與行銷系前身為中國海專「船務科」，科系成立已近50年，民國100年更名為「海空物流與行銷系」。整合「海空物流營運管理」與「海空物流行銷業務」之職場專業需求，培養專精進出口海空物流相關產業之人才；系所結合「四技/二技+研究所」、「五專/二技+研究所」，可說是碩士學位直通車。

海空物流與行銷系主任傅衡宇表示，系上特別重視學生職涯發展，並以「畢業即就業，上班即上手」作為教育目標，聘請到許多業界老師到校授課。雖然目前疫情衝擊到市場經濟，但國際運送及物流配送相關需求反而逆勢上漲。學生未來就業以海空物流相關產業為主向外延伸，工作機會多元，包含航運業、船務代理業、海空運承攬運送業、物流業及港務公司等。我們與多間知名海空物流業者合作如超捷集團、中菲行、萬達集團、萬泰物流、華岡船務、沛華集團、DHL、世邦集團業等，安排學生前往業界1年實習，實習期間表現良好將被留用，因此系所學生畢業後進入相關領域就業率達80%以上。

健康照顧社會工作系 北台灣唯一結合健康照顧及社工專長科系

許雅喬主任專訪

健康照顧社會工作系許雅喬主任。圖/謝易晏

台北海洋科技大學健康照顧社會工作系學制包含四技日間部(上課地點淡水校區)及二技進修部(上課地點士林校區)，秉持「務實致用」發展定位，落實「精緻、創新、溫馨、關懷」之辦學理念。為北台灣唯一結合健康照顧及社會工作專長之科系，積極培育時代需求的長照及社工專業人才。

健康照顧社會工作系許雅喬主任表示，本系推動「健照升值&全齡照顧&樂活社工」，系所課程以社會工作為主軸，輔以健康照顧的技能，讓學生畢業後有多元發展。本系畢業生只要完成實習時數，即取得社工員資格，直接可投入非營利組織、社會工作及健康照顧相關領域，畢業後若參加國家考試取得社工師資格，在薪水及職級可更上一層樓。在學期間，我們秉持證照多元跨接就業職能，提高學用合一及實質就業力，鼓勵同學考取多元證照，如勞動部丙級照顧服務員、健康照護及銀髮體適能等。面對長照2.0世界來臨，業界對於長照及社福人力需求若渴，同學未來可以服務的對象涵蓋0歲到死亡，從兒童、青少年、婦女、身心障礙及老人等社工及長照領域，就業之路相當寬廣，自助且可助人，是值得就讀的科系。

健康促進與銀髮保健系 看好千億銀髮健康產業商機

任曉晶主任專訪

健康促進與銀髮保健系任曉晶主任。圖/謝易晏

健康促進與銀髮保健系主任任曉晶表示，本校鑑於全球銀髮族人口的不斷增加及出生率持續下降社會結構改變，針對健康福祉、養生照護及健康促進等產業市場整合需求，於104年成立結合健康促進與銀髮保健之大學部科系，所招收學制因應國家政策及產業市場需求，涵蓋四技日間部、四技進修部及學士後多元培力學分專班，提供學生多元學習發展，並結合理論與實務培育專業人才。

台灣將步上超高齡化國家，經建會統計推估2025年銀髮產業商機將可達一千零八十九億，未來銀髮與健康相關就業機會及商機無限。系課程規劃及教育目標培育具理論及實務兼備之健康促進及銀髮保健指導技能產業服務人才，在健康促進範疇針對健康及亞健康族群所需之飲食健康、運動健身、心靈健康與健康管理等需求專業指導人才，在養生福祉範疇培育滿足高齡族群之樂活休閒、保健養生、生活照顧等需求專業產業服務人才。

學生就業相對應市場健康促進服務產業涵蓋指導教練、樂齡健身及體適能運動指導員、健康評估與管理人才。健康福祉及照護產業涵蓋日照中心、長照中心、養生保健、健康管理等機構事業體系，培育人才為健康管理師、營養諮詢師、照顧服務員、居服督導等。系上積極辦理及輔導學生一證多照，目前與多家醫療保健業者如聯合醫院、關渡醫院、運動健康中心、健康管理中心、健康促進服務等事業體系合作簽訂策略聯盟，讓學生未來能以健康福祉產業之健康促進指導技術人才、健康產業中高階主管管理人才或是機構負責人為職志，將所學所能，以創新、人性化與實用的思維作跨界整合，讓同學在學即能累積豐富實務經驗為就業做好充分準備。