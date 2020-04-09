台北海洋科技大學 海洋事業學院 培育海洋產業優質技術與管理人才

走進台北海大 學有專精 走出台北海大 名揚四海

台北海洋科技大學前身為中國海專，以「培育海事與商業之專業技術人才」為宗旨之科技大學，課程規劃實務與理論並重、術德兼修，打造同學們成為專業、務實、創新、服務及樂活之五星人才為教育願景，台北海洋科技大學現規劃有淡水及士林兩大校區，學術單位分為海洋事業學院、樂活民生學院及創新設計學院，三大學院涵蓋14個系科，並設有碩士專班，廣攬業界專業師資群，積極媒合學生在校時前往產業界實習，與輔導學生考取多元證照，廣受企業界愛用，打造出台北海洋科技大學同學們「畢業即就業」的好成績!

台北海洋科技大學海洋事業學院陳五洲院長分享，海洋事業學院包含航海系、輪機工程系、海洋休閒觀光系(含碩士班)及海洋運動休閒系，試想像以一艘郵輪為例，航海系同學負責擔任船長的角色熟悉海象及航行路線，輪機工程系同學則要負責船上重要機件保養與維修。海洋運動休閒系及海洋休閒觀光系則是培育發展海洋運動及海洋觀光產業不可或缺的人才。本校為國內唯一擁有獨立教學碼頭的學校，並與國內多間大型船運公司合作。透過完整實習海事觀光遊憩各種課程與教學，培育航海、輪機及海洋休閒運動、觀光等海事及觀光休閒產業界所需優質人才，以提升國家海洋產業競爭力。

航海系 畢業百萬年薪不是夢

方信雄主任專訪

航海系方信雄主任於機艙資源管理模擬機教室。圖/謝易晏

台北海洋科大航海系從中國海專創校時即設立，學制包含四技、二專及學士後(多元培力)學位專班，航海系規劃教育課程，專業訓練、輔導考票及海上實習等四項策略，輔導學生取得符合聯合國STCW國際公約學分證明、船員專業訓練證書、航海人員測驗及格證明及海運公司一年海上實習資歷，以達成培育現代商船一等船副(航行員)之教育目標。更斥資近3000萬打造模擬航海情境的「駕駛台管理操船模擬機」，學校同時設有北台灣學校中唯一的遊艇及動力小船實習訓練碼頭，航海系上也與多間航運公司合作，安排學生實習，畢業即就業！

航海系方信雄主任勉勵同學可以趁年輕投資自己，畢業黃金十年好好在船上工作，可以累積很多桶金，大勝一般上班族，下船後還可投入港務相關領域工作。尤其台灣有4家航商是排名世界前20大的航運公司，企業實力堅強，人力需求大。航行員除了航行於遠洋商船之外，可就近選擇東南亞、東北亞近洋航線及環島、沿岸航線，甚至也可選擇離岸風力發電海事工程船、港口拖船及岸上海事物流相關職場，就業機會眾多。一般來說水手一個月薪資可達7-8萬元，倘若能夠考取特種考試航海人員證照，三副月入10-13萬元，未來當到大副或船長，月薪更是高達18-30萬元，航海系熱烈招收高中職畢業生及大學畢業生，期待莘莘學子給自己挑戰高薪的機會。選擇航海系與眾不同，趁年輕打拼投資自己，累積財富成就未來，相信您的選擇是對的。

輪機工程系 海陸雙軌齊下 人才需求夯

吳肇哲副校長兼主任專訪

台北海洋科大副校長兼輪機工程系主任吳肇哲。圖/謝易晏

台北海洋科大輪機工程系從中國海專創校時即設立，歷史悠久，畢業校友亦在各大航商居要職，學制分為四技日間部、二技日間部、二專日間部及進修部。輪機工程系目標旨在培育學生成為優秀之商船一等輪機員，每年經由國際獨立評估機構稽核，通過ISO 9001：2015 品質管理系統及海事教育、訓練之國際認證。課程及訓練均符合STCW公約培訓章程之要求，教師輔導學生應考交通部航海人員管輪測驗，補助學生接受專業訓練，使學生能獲得一等輪機員適任證書

台北海洋科大副校長兼輪機工程系吳肇哲主任表示，輪機工程系的特點在於培育優秀的輪機員操作及管理人才，同學可以慢慢從三管、二管、做到大管，資歷深厚者也可挑戰輪機長，薪資三級跳，就業途徑多元，除了海上工作以外，陸地上鍋爐管理工程人員需求量也相當大。台北海洋科大輪機工程系有三好，分別為師資好(廣攬博士學歷師資與輪機長加入團隊)，課程好與設備好(具有機艙資源管理模擬機教室及輪機及鍋爐實習工廠)，校內專業設備充足，同學可以藉由實地練習強化實作力，並能在校內考照，未來畢業上工即能上手，並鼓勵學生前往業界實習，實習合作公司包含長榮海運、台塑海運、陽明海運及東聯航運等多間國內大型航商。另一方面我們也強化金工與電腦輔助繪圖設備，發展鍋爐與壓力容器實務操作訓練，讓學生跨領域學習第二專長並考取輪機相關專業證照，培育想於陸上工作之學生成為優秀之動力機械操控人才。

海洋休閒觀光系 觀光領航 博覽海洋

黃妍榛主任專訪

海洋休閒觀光系黃妍榛主任於海觀系特色製作物與成果展示牆。圖/謝易晏

台北海洋科技大學海洋休閒觀光系招生學制包含二技、四技與碩士班。目前全國大專院校以海洋休閒觀光做為系所發展主軸的不超過5間，其中，台北海洋科技大學士林校區為北台灣唯一擁有自有、自建且為特優的動力小艇碼頭，提供學生最佳的學習場域。海洋休閒觀光系考量學生專業職能教育以及與實務接軌，將動力小船課程列為必修課，讓學生在學期間即可安心又有保障地進行學習。同時，士林校區也鄰近關渡水鳥保育區，尤其社六濕地為非常好的水域生態保育場所，鄰近濕地的優勢，讓學生更容易與實作場域連結，充分演練、學習與實習。為與時俱進培育人才，系所更斥資百萬打造海洋跨域虛擬實境專業教室、海洋生態與環境專業教室以及博弈教室，順應時代潮流與國際趨勢，積極接軌產業培育所需人才。

海洋休閒觀光系黃妍榛主任表示，近期休閒觀光產業，甚至是郵輪觀光產業雖都受到疫情衝擊，但疫情始終會過去，所以海洋觀光產業人才培育不能停下腳步。尤其台灣四面環海，擁有極佳的海洋休閒觀光發展條件，加上台灣造船業持續在世界名列前茅，近來更在亞洲排名第一，還有海洋委員會的成立，再再顯示台灣在海洋休閒觀光發展的條件與潛力。因此，系所持續與相關產業連結、交流與互動，包括巨星遊艇、墾丁夏都酒店、海科館及海生館等，安排同學實習或開發產學合作。同時系所內也推動「4+1」，讓學生在校期間就可以預修碩班課程，也因為本系碩士班有許多旅遊業界或相關產業之先進回鍋進修學習，故可以更完整對接產業人脈。而海洋休閒觀光系畢業後出路廣泛，光是產業內涵就包括有：離岸與近岸、水上與水下、有載具與無載具、有動力與無動力等海洋休閒活動，因此，海洋休閒觀光系以「博覽海洋，觀光領航」為系科特色，辦學符合國家政策和社會脈動需求，培養「海洋觀光產業服務管理」及「水域遊憩活動服務管理」專業人才。歡迎對海洋休閒觀光與水域遊憩活動等領域有意願人士與同學報名就讀。「態度決定一切」，態度更是觀光休閒產業聘用人才的主要考量，歡迎一起加入我們海洋休閒觀光系的腳步，一起成為海洋休閒觀光的時尚玩家~

海洋運動休閒系 將親水、愛海、知海的風氣推廣全台

王聖文教務長兼主任專訪

教務長兼海洋運動休閒系主任王聖文。圖/謝易晏

台北海洋科大海洋運動休閒系，為國內少見專門針對水域運動與休閒活動設立之科系，全國不超過三間。學制分為四技日間部及五專日間部，系目標在培養海洋運動休閒專業及管理人才，並教育對海洋運動之正確觀念，使國人能快樂的親近與體驗海洋。藉由系統化的課程，培養海洋運動休閒之優秀專業指導人才，以及海洋運動與海域遊憩專業經營管理人才。

王聖文主任表示，台灣四面環海，希望將海洋運動融入國人休閒範圍，將親水、愛海、知海的風氣推廣出來，系上課程著重海洋運動技術，優勢在於學校願意挹注資源，打造齊全的海洋運動設備與專業教室；包含室內游泳池與實習碼頭。加上系所專業師資，許多老師曾是國家代表隊的教練與制定海洋政策的委員。此外為了提升同學們的競爭力，鼓勵同學畢業前考取水上安全救生員、游泳、衝浪、職業潛水、帆船教練及交通部動力小船執照等。並推動海外實習，安排同學至日本sunny飯店、沖繩國際海運公司及Club Med等知名企業實習，系上學生特色為有衝勁，活潑，刻苦耐勞，有團隊精神，歡迎企業愛用!