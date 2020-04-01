門禁會說話！高醫大祭出科技防疫對策

防疫人人有責，校園防疫更是多數家長關心的重點，為此高雄醫學大學行政單位全員動起來，紛紛投入抗疫的行列，從校園入口開始有高科技來管制出入人口，甚至有學生設計特殊的門禁聲，在一秒即可判定入宿者是否符合規範。

高醫大校內行政同仁輪值量測體溫，一級主管也排班巡視校園各體溫量測站的狀況。(圖/高醫大提供)

高醫大學生設計超有才！喔喔聲代表入宿者不符規定

「喔喔…非住宿生…」電腦傳來警語，宿舍管理人員一聽到就會立刻擋下即將進入宿舍的人員，因為「喔喔」代表刷卡的人還沒有經過體溫量測、非住宿生則是不得進入宿舍，此項設計源自高雄醫學大學學生葉品誠所設計，也為校園防疫提良好的管控契機。

高雄醫學大學因應防疫從3月4日就進行校園門禁管制，校外人士不得進入校園、宿舍僅開放住宿生進出，由於要確認住宿生的身分和體溫是否正常，兩道關卡難免造成學生排隊等候，身為宿舍樓長的醫務管理暨醫療資訊學系同學葉品誠為縮短同學等候時間，主動發揮所長，在原本的系統架構增設可以判別住宿生身份的功能，同學刷卡時，已量測體溫的住宿生可憑「過關」音效一秒鐘快速通關；未量測體溫及非住宿生則會發出警示聲提醒宿舍管理員，「一秒通關」大幅縮短同學排隊等侯的時間。為了表揚葉品誠同學對校園防疫的貢獻，高醫大校長鐘育志特地在防疫會議中頒發感謝狀以資鼓勵。

左圖為高醫大教職員生刷卡量測體溫後，可憑手機出示「安心通行證」進出校園，而右圖為高醫大學生葉品誠設計「會說話」門禁監控助攻校園防疫。(圖/高醫大提供)

高醫大進行校園管制，為了有效把關，全校行政同仁總動員，合組近300人的門神守護大隊，採輪值模式在校園三個入口管制處確認進出人員身分與體溫，為了更進一步掌握教職員生的健康狀況，圖書資訊處也撰寫「自主健康管理系統」來輔助記錄體溫量測結果，教職員生入校先刷卡確認身分、量體溫，確認沒有發燒者即可進入校園，之後到「自主健康管理系統」填報後，即可憑著手機的「安心通行證」進出校園，形同校園管制期間的防疫通行證。另外，鐘育志也不斷建議教職員生可透過日記記錄防疫期間的行蹤以備不時之需，因此高醫大也建置了學生防疫日誌系統，呼籲教職員生盡可能紀錄活動足跡以備不時之需。

高醫大校長鐘育志更接連寫了四封公開信給全校教職員生和校友，呼籲大家都能成為COVID-19的防疫國家隊員，強調安全的校(家)園需要大家一同守護，為了盡快恢復往日正常生活，非常時期請忍耐一時的不便；期盼在這樣的關鍵時刻，大家更應該展現良善和同理心，要自律團結才能戰勝病毒。

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