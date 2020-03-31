中華科技大學攜手新竹縣政府建構無人飛機專業考照場地

中華科技大學率先國內大專院校獲交通部核准的無人飛機飛行實驗場域，並配合新法《遙控無人機管理規則》於3月31日正式上路，再於新竹縣府與橫山鄉公所協助下，共同向民用航空局申請「增昌大橋」為無人機飛行場（該場地已經由交通部公告為無人載具創新實驗條例之實驗場地）作為新竹地區的專業考場，便利民眾現地練習現地考照。

《遙控無人機管理規則》正式施行後，無人機的專業應用將納入管制，包括地面考照場地與飛行空域…等均受到規範。

位於新竹縣橫山的中華科技大學航空學院申請的新竹縣橫山鄉二處無人載具創新實驗條例之實驗飛場公告案「橫山無人機實驗飛場、增昌大橋無人機實驗飛場」規劃案，交通部已於108年6月19日以交郵字第10850069892號令頒『無人載具科技創新實驗條例』可供創新實驗運用之無線電頻率與其地理範圍、實驗期限及其他相關條件，即日起生效。中華科技大學復於109年3月13日函文交通部增定位於該校航空學院轄區的新竹縣「中華科技大學無人飛機實驗場域」希望亦能成為無人飛機實驗飛場。

極度關切遙控無人機管制的新竹縣政府，為盡快提供縣內的空域供作一般民眾、廠商、學校等人員在縣內進行無人機飛行及考照，特別出面偕同橫山鄉公所與中華科技大學，為已獲准的實驗飛場「增昌大橋無人機實驗飛場」空域之下的地面，向交通部申請做為新竹地區的專業考場，俾利縣民之現地練習與現地考照。

新竹縣縣長楊文科於日前表示，新竹縣為文化、科技、智慧城市，非常重視遙控無人機在公務、防疫、觀光、行銷、工程、農業等面向發展的未來性，因此針對新竹縣內的空域將最大限度的開放供一般民眾、廠商、學校等人員在縣內飛行。

中華科技大學表示，該校航空學院多年前即一直關注無人機產業的發展，除於雲林分布設立無人機研發中心外，並配合產業的需要申請三個校區台北、新竹、雲林無人飛機學科術科的考場。希望藉由以往在民航維修的經驗與實力，帶入無人機產業的發展、鼓勵有更多台灣的年輕人及廠商投入這個行業，讓無人機成為台灣航太工業不可或缺的一部分。

在此同時，中華科技大學航空學院最近也獲得新竹縣府同意依照政府無人飛機發展創新條例，申請通過中華科技大學無人飛機飛行實驗場域。率先與國內大專院校成立相關的實驗飛埸。此外配合新竹縣府預規劃增昌大橋的無人飛機專業考照場地，結合觀光旅遊、農業運用、智慧科技及充份支援消防署國家搜救中心的直升機備降機場及前進指揮所救災機制，發揮無人機在應用端的救災物資運送與物流需求，讓增昌大橋無人機飛場成為新竹縣第一座指標性的無人機多元應用基地。

該校表示，希望後續結合橫山鄉的良好空域及竹科的之通訊產業發展優勢，共同推動相關的發展，為夢想從新竹起飛，出入與航空接軌，寫下最完美的註解。

新竹縣二處獲交通部核准的實驗飛場範圍：橫山無人機實驗飛行場域座標：H1(N24.75/E121.10)、H2(N24.74/E121.09)、H3(N24.72/E121.12)、4(N24.71/E121.11)；增昌大橋無人機實驗飛行場域座標：Z1(N24.708/E121.140)、Z2(N24.703/E121.147)、Z3(N24.715/E121.161)、4(N24.710/E121.169)。