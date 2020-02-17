萬芳高中「積飛城市，樂搞建築」獲創意教案首獎 陪孩子穿越古今樂「搞」建築

隨著108課綱強調跨域學習、為孩子儲備多元能力，許多老師們莫不挖空心思找尋跨領域備課的素材，然而擁有25年教學經驗的歷史老師黃小萍卻認為，「想培養孩子多元跨域的能力，不妨先想想自己有哪些本業之外的能力。」

在萬芳高中擔任歷史與藝術史教學工作多年，黃小萍最愛的卻是建築。偶然的機緣下，她聆聽了一場凌宗魁老師的專題演講，談「建築的前世今生」，並在《積木台灣經典建築》一書的啟發下，她決定來一場歷史教學的革命。

「我想教一堂有趣的歷史課，讓高中生也能『瘋狂』愛上。」於是，黃小萍決定帶學生走出教室、探索城市建築的前世今生，同時結合影像和樂高積木，讓歷史課更有趣。

穿越古今，跨界創意樂「搞」建築

為什麼上歷史課卻選樂高積木當教具？該怎麼教才能兼具深度與廣度、同時引起高中生的興趣？

黃小萍的<積飛城市 樂搞建築>創意教案延續了萬芳高中國中部早先的「台北自由行」活動，由歷史、美術和資訊科老師合併教學，帶領學生進行3D列印與積木實作，同時在課程進行中跨業邀請了建築師、攝影師、藝廊工作者、博物館導覽員等專業人士參與，讓學生有機會在文史建築之外，看見更多的專業。

首先透過「台北我的家」單元，透過紀錄片了解台北建城歷史、認識行政區與古蹟，學會對照台北古地圖；「專家請上車」單元，則邀請專業攝影師教授學生拍攝技巧、由積木經典建築作者分享城市新舊建築演進，讓學習不一樣；透過「城市中漫舞」單元來理解微型積木的原理與製作，實地踏查北門、大稻埕、認識歷史悠久的台博館和土銀博物館、參觀華山藝文中心特展，以及考察社區景美集應廟的廟宇之美。

最後再藉由「腦內大革命」帶領學生動手用樂高積木，快拼出台北經典建築積木模型，透過積木模型說故事。學生在拼積木、蓋城市、說故事的過程中穿越古今，見證古蹟新魅力。

從在地出發，開啟美感與五感的學習

為了讓孩子樂在其中，黃小萍除了帶學生運用西方積木重現經典地景家鄉建築，更鼓勵學生透過縮時攝影、空拍的技巧，來記錄與實踐美感與觀察。在校外教學探索時，學生們也用五感來上課，包括用眼睛看建築、用手輕觸承恩門的大石頭感受建築的溫度、用耳朵聆聽城市的聲音和影音的歷史、用鼻子嗅聞食物的味道、用嘴巴說故事。

當學生透過課程的引導動手實作、展演發表，無形中培養了他們主動解決問題的能力，而學生每一次在課程中發亮的眼神、創意拼積木時勝利的歡呼聲，再再觸動黃小萍，她說：「因為課程夠豐富、夠精彩，所以能抓住孩子的注意力；每一次看見他們專注動手拼積木，就好像在和自我進行一場對話，還有發表作品時的自信與成就感更是令人感動。」

看見孩子的現在，期待他們的未來！黃小萍期許學生能從認識所處的環境出發，關懷在地文化，進而培養多元能力、探索未來。

獲獎教師：台北市萬芳高級中學-黃小萍老師

教案內容：http://bit.ly/39J3eQT

天下雜誌-微笑台灣創意教案官網：http://teachtaiwan.cw.com.tw/