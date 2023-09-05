擁抱永續ESG大趨勢 品牌建商積極推升居住質感

近年ESG蔚為風潮，不少企業對於永續環保、社會責任等議題持續關注亦積極落實，台中建商紛紛推展各式ESG工作，從營造品質、社區經營無一不導入ESG經營理念，其中，又以總太地產起步最早，不僅建築作品導入ESG理念，更率先在社區營造中導入永續行動，展現品牌建商的永續價值。

在台中北屯廍子重劃區以「心生活美學聚落」活動打響社區經營名號的總太地產，近來逐步將活動升級，打造永續社區幸福時光，日前也利用暑假期間，在2020社區與聚作社區，舉辦2場「玩劇列車-小木偶」活動，結合戶外親子互動劇和大型創作藝術，活動現場熱鬧溫馨充滿歡笑。

孩童以雙手作為繪畫工具，沾上五彩繽紛的顏料，盡情在鋪滿透明質材上塗鴉揮灑，親子間共同創作出一幅幅作品，展現社區住戶的活力，參與住戶都很開心，紛紛說這場活動令人難忘，很享受這甜蜜的親子時光。

此外，由總太地產大力支持的「總太地產繪本小創客」，8本繪本電子書也在臺中市推動校園閱讀線上認證系統上線，免費提供學生閱讀，兩個月暑假下來，也累積了近6千筆認證紀錄，陪伴學生度過快樂的閱讀時光。

「總太營造」甲級營建團隊，日前獲獎連連，以「總太聚作」建案，榮獲國家卓越建築獎「施工品質類」金質獎，該案也以高綠覆率景觀、特色生態公設榮獲大樓建築景觀類「建築園冶獎」獎項。為提供優質居住品質與環境，已開啟一連串的自主教育訓練課程，首場教育訓練就邀請到土木技師劉家豪，以「鋼構結構圖說識圖與安全衛生知識」為題，加深營建團隊對鋼構結構的了解。

「總太營造」甲級營建團隊，日前獲獎連連，近期也開啟一連串自主教育訓練課程，持續進化營建品質。圖/業者提供

富華創新(原：總太地產)蔡晉榮總經理表示，期盼每一位總太住戶，都能夠在優質的好宅裡，品味日常的美好時光，生活就該是充滿樂趣與活力。因此，公司將秉持初衷，持續進化營建品質，朝綠色建築方向邁進，以提供優質適居好宅。除此，在感性服務上，除了深化服務質感，也將持續推動數位服務零距離，在後疫情時代，盡情享受悠然如詩的永續美好生活。

根據全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，實質意義上ESG當然是有助營建業品牌形象、容積獎勵等方面，但發展出建築體本身的宜居性，建立人類與自然之間的環保意念更至為重要，當前建案設計上幾乎都加入此概念加以規劃，除了一般常見的綠意植栽，還搭配適地適種，隨

著ESG永續意識的普及化，市場接受度也將逐步增高，成為未來居住標配或顯學。而國內未來還有碳稅上的徵收，建商在營造建材的規劃選用上，需納入永續性思考，努力在居住環境與自然之間找到共存與發展空間，發揮永續共好的世代價值。