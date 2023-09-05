台中低密度區域營造優質生活感！14期僅1%住一用地蓋電梯豪墅受矚目

低密度住宅時代來臨！隨著土地資源越發稀缺、人口密度上升，以及疫情的影響，人們的購房觀念也開始出現轉變，全台新重劃區逐漸朝向舒適、隱密且綠意盎然的低密度方向進行開發。相較一般購屋族憑藉學區、公園、交通等機能好壞與否來買房，對居住品質有更高要求的敏銳族群，還會進一步觀察該案的建築使用分區、與臨屋或馬路的棟距、周邊車流量等關鍵要素，作為是否能舒適入住的評斷標準；而台中低密度重劃區中，於14期、單元二、12單推案的精銳、陸府、漢宇、豐潤等品牌建商，推案就集結「高、富、大」的高綠覆低密度、富豪群聚、基地廣闊享大棟距等特點，儼然成為高端住宅的代表。

近期熱度居高不下、前景備受看好的台中14期重劃區，面積高達403.48公頃，不僅為目前台中面積最大的重劃區，匯集學區、公園等各項機能，更因規劃為低密度開發，擁有相當良好的居住品質，有相當潛力發展為新興豪宅區塊。而14期區內主要土地使用分區，以居住為主要目的的住1與住1-1為主，享有低建蔽、大街廓、高綠覆的優質居住環境；然而，即便兩種土地分區條件大致相似，不過主要區別在於住1上限容積率僅210%，相較於可興建較高大樓、也可從事營業行為的住1-1土地更顯珍貴，且在整個14期範圍內僅21塊，當中均質又相連的住1用地，又唯獨美和段才具備精華的4塊，其土地面積相加約4公頃，總面積僅佔整個14期整體的1%左右，可說十分稀缺。

當中，豐潤建設就選擇在總面積僅佔整體1%左右的珍稀美和段住1臨路土地上，打造精緻別墅豪墅案「豐潤自在」，受到不少注重高度私密性、又希望在都會市中心保有幽靜高雅生活的高資產族群矚目。全案僅8戶，以20米崇德十二路及16米松強路做為區隔，被美和公園、823紀念公園與松強國小環繞，坐享便捷機能之餘，眺望窗外還能擁有均質天際線，規劃上更是讓居住者宛如擁有一幢自己的私人大樓，每戶皆可規劃7間寬敞套房，彼此間保有恰恰好的生活空間，並透過垂直天井將自然天光、柔風引入其中，滿足層峰人士針對生活感與高私密性的要求。

精緻電梯豪墅案「豐潤自在」全案僅8戶，規劃上更是讓居住者宛如擁有一幢自己的廣闊天地。圖/業者提供

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔指出，疫後時代人們對於住宅的觀念徹底改變，注重生活質感的高端客戶，更受到這波「國際親綠潮流」影響，希望住家環境能保留適當餘裕空間、與自然相伴，因此近來不少高資產族群在面臨換屋時，都紛紛指名低密度規劃、坐擁大片綠地的品牌物件，也讓此類高綠覆、低密度住宅產品更加保值。