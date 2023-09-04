豪宅團隊移植新北「築。滿滿」 5字頭親民房價湧入自住客

「築。滿滿」是位於塭仔圳重劃區最新預售個案，由堃達土地開發、璞元建設建築全案管理、新東陽營造等豪宅團隊規劃，是該區備受注目的重磅個案，開始之初就受到眾多自住、換屋、首購族趨之若鶩賞屋。

堃達土地開發前身為三群聯合建築師事務所，先前一手設計「明日城」系列共11棟建築後，堃達特別留下「築。滿滿」基地，再找上27年建築經驗的璞園-璞元建設作為建案管理顧問，以及有35年經營的新東陽營造合作，目的就是要推出誠意滿滿的代表作，讓每一個住戶都買到高CP值的家。

建築師體系出身的堃達開發團隊看見土地開發價值，更在意能給予消費者什麼的房子，堃達開發總經理黃啟煌提到，如果塭仔圳跟其他重劃區有什麼不一樣的話，他是用一個生活街區的觀念來規劃，你可以享受純住宅的悠閒安靜，另一個街區就是新莊成熟的商業區，未來A5站在政府規劃下具有轉運、商業、行政機能，能夠給我們客戶優質的家。」剛剛好的距離，優質的生活環境也是客戶喜愛的原因。

「築。滿滿」為目前塭仔圳線上個案中基地面積最大的個案。圖/業者提供

黃啟煌認為，建築必須站在專業角度，滿足購屋者需求，加上「築。滿滿」有著2,339坪的大基地條件，是目前塭仔圳所有推案中基地面積最大的個案，從建築規劃、格局佈局、營建工法、公設景觀等都講究細節。

「築。滿滿」基地條件配置四棟獨立棟建築物，通風採光極佳，大量退縮留下絕佳的棟距視野，以複層綠化手法讓噪音減退，並透過水池、水幕、水瀑設計，讓住戶回到家中能有心境上的轉換，基地中庭以三合院的「埕」為理念，留下約600坪中庭空間，功能上增加每戶棟距視野外。此次景觀設計的六國景觀設計師蘇瑞泉提到，2,339坪基地加上緊鄰中環路10米綠帶，我們創造了約1,830坪的綠地空間，而私人庭院約600坪。

中庭留下約600坪空間，全區綠化面積高，宛如住在公園裡。圖/業者提供

由於一樓大多規劃為公設，景觀規劃上思考的是，如果在一樓公設空間，視角對應到中庭，會是什麼樣的風景？或是老人家看孫子在中庭遊戲，該佈置何種座椅、庭園配置，結合一樓整區公設，形成最好的親子、社交空間，仰賴六國景觀在「元利聯勤」、「信義之星」、「信義富邦」等知名豪宅個案經驗，重現過往三合院「埕」空間的幸福場域。

公設設計由屢獲國際大獎的近境制作操刀，唐忠漢設計師提到，一個空間的質感是最重要的，美學與機能的平衡，結合生活，就是最好的設計，因此「築。滿滿」公設規劃將機能滿足的前提之下，打造空間質感，從材料的變化、光影的安排甚至比例軸線眾多細節都在考量內，才能呈現出高質感空間。建築師出身的堃達土地開發，深諳結構、營造重要性，這次委由璞園旗下的璞元建設提供協助建築全案管理，針對「築。滿滿」的圖說檢討、工程品質及安全、客戶變更、綠建築及智慧建築、交屋及驗收等項目提供具體管理流程及建議，

此外，長期與璞園建築團隊合作的日本營造顧問田中純夫這次也參與監督本案，以多方專業合作，確保施工品質完善。營造團隊部分，「築。滿滿」更委由國內老牌營造廠商新東陽營造，新東陽營造以「誠信務實、積極創新、堅持品質」為理念，施工極為嚴謹，業績多為昇陽建設旗下豪宅「昇揚敦凰」、「昇揚麗堤」，或是忠泰建設旗下的「忠泰華漾」，近期則有「台大龍門」、「聚昇陽」等豪宅個案。

結構設計則由大彥工程所操刀，大彥工程董事長張宏成提到，堃達土地開發創辦人林仁宏在規劃初期就提到結構安全設計最重要，在規劃過程中，如果對結構安全有幫助，業主都可以全力配合，此案導入良好的抗震二元系統，地下室做了80CM連續壁、深度直達28米，混凝土磅數達到6,000磅，並採用SD的420鋼筋、SA級鋼筋續接器，鋼筋採用東和鋼鐵、混凝土則採用台泥或力泰等，以高規格建材，創造高品質建築。

堃達攜手頂尖團隊，企圖將這塊基地發揮到極致，不僅是堃達代表作，更希望是塭仔圳的傑作，業者表示，之所以取為「築。滿滿」，是象徵此案無論在建築、公設、景觀、結構都是誠意滿滿用心規劃。回歸到市場觀點，目前新北市5字頭的友善房價，遠低於新竹竹科房價、台中部分重劃區價格，未來還有塭仔圳整體開發，是深具潛力的重劃地段，而在區域行情價格內，卻能享有台北豪宅團隊的規劃與設計，與同業相近的公設比，卻享用更豐盛的公設空間、中庭空間，給予購屋族實惠超值的選擇，深受首購族、新北換屋客層的喜愛。