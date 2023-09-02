磐鈺營建機構自發性發表ESG專書 傳遞永續價值

磐鈺營建機構長期關注環境議題，透過成立永續小組實踐ESG，並自發性完成了關於磐鈺自身產品與環境、社會等相關的ESG專書，於2023年9月發表。

為解決環境、社會議題，ESG是近年全球政策的主流，金管會頒布「公司治理 3.0 -永續發展藍圖」及「上市櫃公司永續發展路徑圖」，要求上市櫃公司必須完成 ESG 永續報告書。

磐鈺非金管會規範之企業，但卻相當重視ESG的責任實踐，自發性落實成為品牌的核心價值與企業文化的展現。磐鈺成立11年，深耕宜居建築，並在城市中創造自然的可能性，納入「風、光、水、景、綠」等永續思維規劃建築設計，包含從選地、環境友善、市容安全、廢棄物處理循環運用到建築營建等，一路以來以嚴謹良善的態度在永續發展的路上持續耕耘 、創新並擴及影響力。

磐鈺成立ESG永續小組推動各項環境共好策略。圖/業者提供

本次透過專書的發表，期許能將磐鈺所堅信永續的價值，影響產業鏈上下游合作團隊，凝聚共識與願景，並為認同磐鈺價值觀的客戶，創造更好的生活環境。專書內容紀實磐鈺以「可持續性的實踐」從規劃設計、選材、施工過程裡展現精工細琢的營建品質，並以永續價值做為規劃的第一選擇，打造未來理想的家應有的樣子。

於企業內部共同落實永續文化，號召同仁自發性一同力行社區掃街、植樹等環境服務，並舉辦基金會講座，邀請各界職人傳遞人文美學的影響力與大眾共同學習成長，成就更好的生活價值。

磐鈺定期淨街，與住戶、鄰里共同為環境盡一份心力。圖/業者提供

其專書後記也寫道磐鈺總經理張立杰，引用Amazon創辦人 Jeff Bezos曾說的一句話:「聰明是一種天賦，而善良是一種選擇。」表示磐鈺在做每一個決策時，考量的不是只用投資報酬率與利益來衡量價值，而是以善為信念，追求夥伴的生活與成長、社會的貢獻與永續，唯有堅持從良善出發，才能賦予每一個決策「善的價值」。

ESG已成為顯學，磐鈺營建機構以遠見思維，洞見企業永續發展的重要性，將ESG以行動體現並發展專書發表分享，擴散影響力，為環境、社會諦造更好的未來生活。