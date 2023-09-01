歐德「i宅設計」 台中店開幕 一日店長潘慧如 為首購族打造「宅」生活

以實現「生活宅一起，簡約好設計」，歐德集團旗下新品牌「i宅設計」台中店，8月28日隆重開幕。邀請藝人潘慧如擔任一日店長，為大台中地區的青年首購族精省裝潢預算，享受簡約不簡單的品味生活。

對裝潢很有經驗的潘慧如受邀擔任i宅設計一日店長，直說小資族有福了，簡約不簡單的設計，輕鬆實現「成家」夢想。圖／歐德集團提供

秉持「少即是多」輕簡裝修的「i宅設計」繼新北店成立後，這次前進大台中地區，位於西區五權路上，除了鄰近生活機能便利，連外道路四通八達外，還有草悟道、美術館、文學館、影城等景點加持，吸引不少青年首購族的青睞，但在高房價壓力下，也讓人為之卻步。以簡化不需要過度陳設、捨去不實用花俏設計、扣除不必要加乘費用的「i宅設計」，從丈量、設計、監工、裝修、軟裝到售後保固服務，為小資族精打細算，提供安心成家方案。

「生活宅一起，簡約好設計」i宅設計輕裝修，為青年首購族打造品味生活，歐德集團總經理陳國甫(左)和藝人潘慧如開心合影(右)。圖／歐德集團提供

總經理陳國甫表示：「很開心i宅設計第二家門市在台中展店，以簡約不複雜的輕裝修，為小資族、首購族、青年朋友，提供最符合預算的成家方案，未來將在北中南各地持續展店，實現不用花大錢也能擁有好生活」。

歐德集團透過專業、服務品質的延續，成立i宅設計，幫助青年朋友用最省錢的方式，實現優質居家生活，讓藝人潘慧如揪感心。圖／歐德集團提供

歐德集團透過專業、服務品質的延續，成立i宅設計，幫助青年朋友用最省錢的方式，實現優質居家生活，讓藝人潘慧如揪感心。圖／歐德集團提供

曾經由歐德集團規劃居家、寵物店的藝人潘慧如，這次受邀擔任一日店長，說道「小資族有福了，歐德集團透過專業服務品質的延續，成立i宅設計，幫助剛出社會的青年朋友用最省錢的方式，實現優質居家生活，真的揪感心，並祝福i宅設計未來不斷創佳績。」

慶開幕全台「i宅設計」享好禮3重奏，推出「早鳥預約」、「預付優惠」、「滿額送家電」，歡迎蒞臨參觀選購。圖／歐德集團提供

慶開幕全台「i宅設計」享好禮3重奏，即日起至2023/9/30，推出第一重「早鳥預約」，線上填表預約，來店參觀就送小椅凳；第二重「預付優惠」，來門市諮詢享超值預付方案，可折抵日後系統傢俱消費金額；第三重「滿額送家電」，滿30萬、50萬、80萬，消費滿額送幸福成家好禮，詳情請上官網查詢https://www.i-homedesign.com.tw/

i宅設計台中店：台中市西區五權路20號