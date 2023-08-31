不脫碳脫軌全球 京華廣場當「台灣ESG建築先鋒」

2050淨零排放，環保署升格環境部，旗下四署一院包含碳費主管機關「氣候變遷署」，以及新增研究單位「國家環境研究院」，也意味「不脫碳則脫軌全球」，然建築業佔全球排碳量近四成，這場不動產的零碳競賽中，京華廣場頂級商辦園區率先與國際接軌，不僅執行建築全生命週期應用，減少施工期碳排量，未來也將目標計劃取得「建築能效評估系統」第1+級，成為能效最高、最不耗能的台灣ESG建築先鋒。

當各產業才剛開始正視ESG之際，京華廣場早已先行一步。鼎越開發執行副總張嘉文說，根據聯合國環境規劃署UNEP資料，全球建築業消耗40％地球能源、20％水資源、30％原材料、38％固體廢棄物，顯見只要能降低建築物碳排，對於全球溫室效應將有明顯改善，建築物碳排的計算，是從建材生產、運輸、營造、使用、維養、廢棄六階段生命週期的二氧化碳總排放量，若要確實減碳，從建築設計、營造施工就需要開始入手，否則很難有實質效果。

京華廣場從設計階段導入BIM （Building Information Modeling）建築資訊模型，並善用虛實整合工法，預先以3D模擬建造整合各工項，以減少工程上無效率的浪費，執行建築全生命週期的應用，大幅減少施工期與碳排量來響應低碳排政策。目標取得建築能效評估系統 (BERS，Building Energy-Efficiency Rating System)第1+級，成為能效最高、最不耗能的建築，而未來將成立的科技物管的能源管理服務，結合5G和AIoT技術，詳實紀錄所有用戶的能耗及碳排量，進行相關數據資料的分析及預防性管理，一旦有異常情況也將立刻通知進駐企業，全方位替企業節省碳排相關費用，超前部署來因應國際上的相關政策。

張嘉文強調，台灣以出口導向，美國、歐盟是主要貿易夥伴，不只歐盟發起碳關稅，美國也將在2024年徵收碳稅，顯示這不只是一個環保議題，更是一個經濟議題。好比外商Google、香奈兒等都以「永續發展」作為選商辦的指標，台灣企業要儘快跟上減碳政策並做出改變，而ESG商辦不僅符合趨勢，京華廣場更配置智慧物業來精算碳排量，企業可為減碳即時做出改變，輕鬆節省相關成本。