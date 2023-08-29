新竹車站第一排地標 豪宅等級設備，大任建設推稀有2~3房

地段，永遠是決定建物價值的最關鍵！因為好的地段、週邊生活機能成熟之外，若又有建設議題加持，新案公開通常就能吸引到買家入場。就如：「大任天澄」位於火車站第一排，素地稀有加上門牌優勢，即便經歷三年的籌案，也許錯過了前兩年熱錢大量流入台灣、房地產所謂的好時機，但大任建設累積的品牌穩健度，引起市場的討論度。

挾軌道經濟、5分鐘巨城百貨商圈優勢

大任建設經過多年的土地整合，取得了轉運站旁、10年難得一遇的建地–「大任天澄」，未來，新竹市政府也計畫將前後站商圈、生活圈縫合，繁華整個新竹市中心，位於第一排地標的「大任天澄」，首獲軌道建設優勢之外，5分鐘的散步距離就能享受大遠百、巨城百貨的時尚流行、威秀影城的影音饗宴，想念傳統滋味時，也能大啖城隍廟、巷弄美食，萬種生活隨時切換，天天有新意!

新竹火車站。圖／業者提供

8大名校、5萬坪綠地，老新竹人離不開的黃金圈

「大任天澄」咫尺內即有清華大學、交通大學、竹蓮國小、東園國小、建華國中、新竹中學、新竹高商等明星名校，從國小到大學、研究所，培育出全台最優秀的菁英搖籃。芳鄰54450坪新竹麗池公園，再加上高峰植物園、赤土崎公園、一品公園，周邊公園面積高達126525坪，悠享超過全市1/2綠地休閒，優雅休閒又有教養的生活圈，滋潤了一代又一代的老新竹人，所以，只要鄰近有新案推出，不僅能吸引通勤便利的竹科菁英，區域客的關注度更是趨之若鶩。

麗池公園。圖／業者提供

3大堅持、15大精品建材，打造完美適居的2-3房星豪宅

大任天澄長達3年的籌劃，就是為了讓建材和工法可以更加的完美，去成就超越消費者期待的建築品質！大任建設不僅實踐了三大建築堅持–「完美的建築基地」、「精緻、舒適的建築規劃」、「超越消費者期待的施工品質」，創造稀有保值的資產價值、長住久安的居所，更融入了五大優質基因「耐震隔音、防疫健康、AI社區、智慧居家、貼心收納」，投注15大精品建材，其中的防疫健康引進醫療級的全室VAF智慧活氧設備，有效淨化PM2.5、殺菌功能、聲控叫車及非接觸按鈕防疫電梯，讓出入更有保障。全棟車位預留BUSWAY匯流排、提供未來電動車充電便利設備，搭配電能雲端管理系通EMS，預留充電、動態負載監控、尖離峰別計費…..等功能。全戶採YKK氣密窗加膠合玻璃、實踐靜音工程，搭配德國格溫拜克淨水科技及亞爾浦全棟軟水設備，更採用先進AI智慧人臉辨識門禁系統及收納貼心的日本原裝Panasonic廚具設備。從陽光、空氣到飲用水的身心照料，讓消費者愈住愈健康，也創造了全功能完美、舒適、安全的住宅價值。