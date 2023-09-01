圓盤系統鷹架大王實固公司 助高架作業施工更安全

由工商時報主辦的「台中自動化機械暨智慧製造展」今（1）日於台中展覽館盛大開展，其中攤位號A035的實固股份有限公司是專業的鷹架及模板零配件研發生產製造廠，其圓盤系統「移動式施工平台」經過嚴格品檢和安全測試後，可輕易搭建出高架作業時所需的臨時工作平台或上下設備，受到各行各業的愛用。

實固公司董事長施龍井表示，此次台中機械展該公司展出的圓盤系統「移動式施工平台」，身高1.85米的人，上架進出時皆可抬頭挺胸、不必低頭，是連董事長、會計小姐都敢使用的工作平台。圓盤系統「移動式施工平台」的穩定性在每次展覽中皆歡迎來訪者實際上架體驗，體驗後皆表示「幾乎感受不到搖晃，進行高架作業非常安全又安心！」，是各產業進行高空配管配線、燈具更換或消防水電等維修作業的好幫手。

圓盤系統架本身具有五大優勢，主架跟連接棒間隙公差小於1.8mm、主架面跟面完美對接、STK500高拉力鋼材、垂直度偏差小於0.3%與通過國際標準認證等，其組裝時就像積木一樣，可3D多方向連結擴展，並隨構造物的造型變化，搭建出具有弧度或不同形狀的臨時結構，如飛機或造船用的維修架、表演舞台，甚至是古蹟修復等特殊用途，應用範圍極廣。

實固公司從生產鷹架模板零配件、圓盤系統支撐架起家，陸續發展出圓盤系統施工架、系統模板及提供完整鷹架或模板系統的施工解決方案服務，垂直整合與擴大從生產、銷售、設計到施工的全方位服務範圍。實固公司的產品從一開始就選用優質高拉力鋼材與投入高精度的裁切及燒焊等生產設備，並在嚴格品質控管與精度要求的堅持下，造就近40年來從未發生任何一起可歸責於實固公司的倒塌意外，長年以來廣受公共工程、科技廠房、電廠、石化、造船與航空等安衛標準要求極高行業的採用，是國內少數能提供鷹架或模板完整解決方案的業者。實固公司電話（04）2359-8338，網址：www.sucoot.com.tw。