品牌建商一致聚焦潛力區 「風華雙城匯」低首付高坪效宅

深耕大台北近20載的億德建設具備長遠的前瞻目光，厚實的土地開發經驗，每回出手都經過縝密的判斷分析，從起家的南港地區，推案足跡遍佈北台灣各大精華區，更跨出台灣遠赴金門推案，屢次完銷掌聲都代表著消費者的肯定，陸續推出風華系列建案，到今年即將完工交屋的板橋「文化風華」都交出優越成績單，擅長挑選極具前景潛力的黑馬地段，近期看準新北市第一環的三重地區，推出指標案「風華雙城匯」。

北台灣可開發土地稀缺，尤其匯聚水綠風光、雙捷及成熟商圈更是絕無僅有，台北市以擁有廣闊水岸景觀，同時兼具休憩親子樂活空間的大直地區最具代表性，歷經開發30年，豪宅身價歷久不衰，不僅穩居三位數身價，更是不少層峰人士最想入主的夢幻地段。

424公頃新北大都會公園，擁有豐沛的休閒機能。圖/業者提供

細數新北市擁有同等條件的地段唯有三重地區的二重右岸生活圈，除了和台北市僅以一橋之隔，囊括二捷二快六橋的地利優勢，捷運三重站為中和新蘆線、機場捷運雙捷交會之樞紐站點，一站5分鐘直抵國門雙子星特區，愜意轉乘五鐵，後倚集美商圈及明星學區，具備完善的生活機能，更難能可貴的是擁有廣達424公頃的新北大都會公園，濃厚綠蔭相當於16座大安森林公園，生態溼地、自行車道、熊猴森樂園，兼具運動、景觀及親近水綠自然之機能。

看準二重右岸深具房市黑馬之動能，群雄割據水岸沿線土地，其中國泰建設曾以溢價率71.37%、加價超過14億元擊退宏普、遠雄、興富發等上市建商，如今有國泰、潤泰、元利等大咖建商齊心助攻該區成為房市一級戰區，億德建設瞄準集美商圈、大都會水岸核心的成功路、三面通透的角地，擘劃新案「風華雙城匯」，臨路棟距超過15米，採一條龍服務，一手由土地開發、企劃、銷售到售服，自家甲級營造廠興建，打造蘊藏內涵、品味生活的優質住宅。

億德建設選址精準，「風華雙城匯」正處於重劃區三面通透角地。圖/業者提供

「風華雙城匯」擁有5年防水保固、15年結構體保固等十大購屋保證，提供消費者最安心的承諾，採挑高3.6米高坪效格局設計，規劃2~3房符合首購換屋需求，戶戶當層排氣、臥室開窗，配置大尺度工作陽台、獨立廚房，樑柱外推減少過度裝潢浪費，加上戶戶均有3米左右大面寬，安定面寬敞，其中一戶2房主臥室還留設更衣室機能，3房則提供雙衛浴空間，室內建材採用全室全熱交換器、長庚活水系統，搭配日本INAX 衛浴、林內三機、 SPC地板，充足的收納空間，生活動線機能滿載。

然而近年營造成本上漲，民眾購屋壓力倍增，為了讓青年族群晉升有殼一族，「風華雙城匯」提供2~3房限時早鳥訂簽95萬元起之優惠付款方案，搭配政府健全房市的新青安房貸，大舉降低購屋門檻，並減輕購屋貸款壓力，力挺青年首購成家。