「利晉曙光」氣勢如虹 銷售成績表現亮眼

新竹市心大案「利晉曙光」氣勢如虹，公開後隨即在高資產客群中掀起賞屋熱潮，稱霸新竹市中心「大坪數好宅」成交榜，在地人士直言，「利晉曙光」的絕版地段價值與高端產品規劃兩大特性，猶如限量款精品，錯過難以再有，因而形成全城風靡一案的景象。

翻開今年上半年新竹市預售交易，就屬「利晉曙光」成交表現最為亮眼，在全台市況保守的氛圍中，開案逆勢熱銷，深受大新竹地區在地自營商、中小企業主、園區中高階主管、醫生、律師、會計師，等高資產族群的青睞。

利晉工程特助邱世湞主持「利晉曙光」感恩祭活動致詞指出，「利晉曙光」是新竹高資產族群眼中百年難得一遇的「雙稀產品」。

大新竹地區由於竹科園區蓬勃發展，全球高科技產業轉單，以及加重佈局的經濟效應，高所得族群不斷增加與移入，連帶造成區域新屋供不應求，住宅新案呈現單價走高、坪數漸小的趨勢。然而，以自住、長期持有為導向的在地高資產人士則將購屋眼光擺在具有「稀缺性、珍稀性」的住宅作品，其中「利晉曙光」就是新竹富豪眼中百年難得一遇的「雙稀產品」。

「利晉曙光」匯集所有豪宅特性於一身，包括市政核心所在地、國際巨城百貨商圈、「新竹市新總圖」文化高地、「新竹之森」綠園道延綿4公里與北大路鑽石門牌，每一項都是房地產身價燙金、看漲的關鍵要素，早在推案之前就讓在地商賈士紳引頸期盼，正式發表後果然不負眾望，千坪基地規模加上高規建材與方正格局規劃，讓層峰客為之傾心收藏，叫好又叫座的亮眼成績不脛而走。

「利晉曙光」位處新竹市政核心地段，難以再現的1,132坪基地，大尺度退縮人行步道，不僅友善市民，更讓住戶未來能步行滿足生活一切機能的便利性。樓高24層的新古典崗石地標，作為新竹城市美學的最新代表，可俯瞰經國綠園道、遠眺南寮海景與十八尖山。此外，貼近全齡化的公設規劃，氣派磅礴的穹頂大廳、大面寬窗景咖啡吧、20人座豪華宴會廳、多功能會議空間、專屬家教室等，皆是市場上少有的頂級設計。

全案銷售至今表現亮眼，建立市場好口碑，帶動客戶相約親朋好友一同入住，預計九月後接待會館將功成身退，進行開工興建，本案也於九月進行感恩回饋倒數活動，舉辦系列講座與抽獎贈禮，最大獎為雄獅旅行社五萬元旅遊卷，以及GOGORO電動摩托車。

「利晉曙光」日前舉行感恩音樂會，邀請桃園市平鎮區忠貞國小國樂團與新竹縣尖石鄉嘉興國小合唱團現場演出，利晉工程長年投身公益活動，秉持關懷及照顧弱勢族群、人飢己飢人溺己溺的精神，利晉工程總裁陳進財長期投注資源於社會關懷及救助工作，包含救護車輛捐贈、偏鄉學校腳踏車捐贈、清寒弱勢捐助、學校校舍整建等，受助對象遍及台灣各個角落。為進一步落實桃園在地深耕的理念，利晉工程也於107年成立利晉基金會，投入桃園區各項教育與社會資源捐助，包含各級學校獎助學金捐贈、家福中心救助金捐贈等。

忠貞國小國樂團為利晉基金會長期扶植對象，每年持續在桃園市學生音樂比賽中獲得佳績，且在全國學生音樂決賽中屢獲殊榮；嘉興國小位於新竹縣尖石鄉原住民偏鄉地區，為一所歷史悠久、富有旺盛生命力的原住民小學，合唱團近年於國際比賽上多次斬獲佳績，今年赴韓參與「第12屆世界合唱大賽-World Choir Games」，於兒童組及無伴奏民謠組皆獲得《金質獎》肯定，利晉工程秉持取之社會，用之社會的精神，培育台灣未來希望之芽。