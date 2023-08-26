預售屋裝修講座 狸樂聚邀請專家解惑

裝修神隊友來了！26日裝修媒合平台狸樂聚於台北燦坤內湖旗艦店舉辦針對預售屋屋主的裝修講座，現場請來狸樂聚設計師謝孟萩、大金空調區長蔣承宗、樂居驗屋台北店主管陳家強、Gratia’s Gift軟裝師Grace等人，共八位專家，提供最實用的裝修新手攻略。

據了解，講座針對室內設計、地板、驗屋、防霾紗窗、軟裝、空調、智慧家庭、3C精品，共八大主題講述知識含量高的演講內容，現場燦坤管家也會介紹各品牌家電不同特色及一樓的WanDau展間，讓屋主能夠就自身的需求，了解最適合自家的產品屬性。

最特別是，只要提前預約報名的新建案屋主，現場就有狸樂聚設計師提供一小時一對一的免費裝修圖面諮詢服務，參加者還可獲得專屬優惠，包含室內裝修設計費部分折抵，以及參與演講如家電、驗屋、軟裝等廠商的優惠方案。

狸樂聚表示，其實這已經是第三場裝修講座，會持續舉辦的原因，就是在看過這麼多裝修案例後，希望可以藉著面對面的諮詢與對談，減少室內設計師與客戶的溝通落差，並透過平台的力量，召集各領域專業人才，為屋主解決住宅裝修的痛點。狸樂聚指出，未來將針對其他建案舉辦類似活動，也會擴大規模，邀請更多講者來豐富每次講座內容。

擁有豐富驗屋經驗的陳家強就表示，狸樂聚這次舉辦的裝修講座相當有意義，因市面上驗屋公司百百種，他建議屋主，還是要自己對驗屋先有基本概念，才能挑選出最適合自己的驗屋公司與驗屋方式。他也分享，樂居目前驗屋超過三千場，平均每場缺失比例約16%，驗屋順序應為功能、品質，最後才是美觀。

「了解動線與配置的關係，就能夠讓小坪數物件放大空間效益。」謝孟萩設計師舉玄關為例，屋主可以設想出門可能需要拿取包包、鑰匙、口罩，再穿鞋襪、外套，就會需要有放置物品的平台、鏡子、穿鞋椅；而回家時，需要酒精消息、暫放包裹，這時玄關就還要有打掃工具、拆封包裹的工具及垃圾丟棄地方。因此屋主在進行室內設計裝修時，玄關就得配置相對應的收納櫃，接著就讓動線來告訴你物品放置的地方，而在順手使用的當下安排到位，降低收納的繁複性，就可以放大空間效益。

至於很多民眾分不清軟裝與室內設計的差別，Grace說明，以一個人來形容，室內設計師負責打造人的身材骨架，軟裝師則負責裝扮外在穿搭，透過家具、裝飾品等元素，打造出專屬於屋主的整體風格與氛圍，同時又能省事、省力又省錢，這是軟裝師為居家生活帶來的意義。