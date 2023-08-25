台中建商粉絲文化熱潮 活動提升品牌形象與連結

房市冷卻但建商活動不間斷！尤其台中的粉絲文化特別明顯，購屋者對於品牌高度也格外重視，舉辦活動可增加好感度及黏著度更可以提升品牌高度，其中，漢宇建設近期就於「漢宇見築館」舉辦未來茶活動請來暖煖私房dandanshibou主理人張書榕，舉辦未來茶的體驗活動，將茶會轉換成東方的party美學，分享運用分子料理、調酒技術的技巧製作於特殊茶飲上，邀請漢宇的住戶及已購客了解居家茶品美學的不同可能性，課程上分享了無色的台灣茶（未來茶）及茶酒體驗，讓與會者獲得與平常所知的茶道截然不同的新穎體驗，將漢宇所堅持的生活美學融入到日常生活當中，廣受住戶好評。

8月份則邀請正當冰創辦人「怪酥酥」以趣味的角度，同時秉持實驗精神，帶領大小學員們探索食安議題。透過生活中常見的香精、色素等化學添加物原料分享，讓大家更重視日常飲食，讓「好好吃」成為生活習慣，用「吃的安心」的社會力量一起反向改變食品產業現況，可以看出漢宇不僅在建築上細膩著墨，更有對於生活細節的講究。

透過生活中常見的香精、色素等化學添加物原料分享，提醒來賓重視日常飲食細節。圖/業者提供

「漢宇見築館」為中台灣唯一結合企業總部、美學會館、銷售服務中心三合一功能的場館，是建築業在北屯地區最大的清水模總部會館，「以簡馭繁」的建築設計在該區域成為吸睛地標。自落成後陸續有不少展覽及講座舉辦，也吸引如台中市建築經營協會、台中建築師公會、台中市建築品管協會、台南建築新世代會、高雄不動產開發商業同業公會等全台各地團體參訪交流，無論建築美學及設計巧思皆令各界刮目相看。