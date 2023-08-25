台中建商智慧與創新 寵愛住戶的精緻體驗引領市場活力

房市冷卻，但台中建商活動不間斷，如陸府、龍寶、漢宇等指標品牌，接連舉辦調酒及手作課程、公益路跑、未來茶等沉浸式的體驗活動，寵愛住戶的程度令人稱羨，特別是台中建案的粉絲文化在六都當中尤其明顯，舉辦這樣具有高度的特殊活動，不僅拉近與客戶的距離，更能大大增加品牌黏著度及好感度。

以「生機建築、永續服務、質感樂活」三大價值作為運營圭臬的陸府建設，成立多年來除了運用生態法則建築生機大樓、營造在地生態綠化，更是細心照護陸府家族成員的身心靈，在每個社區都安排常駐的「精緻服務關係師」，從固定的社區活動到住戶私人宴會都能夠一手包辦，為社區內與住戶互動、溝通情感的溫暖角色，也讓住戶彼此成為「戶口名簿外的家人」，是建商中獨樹一格的永續服務作為。

8月初時，陸府建設特別邀請榮獲2022 BACARDÍ Fellowship台灣冠軍的調酒師Emma（本名：戴妘庭），到單元二的陸府觀森社區與精緻服務關係師攜手合作，在社區頂樓Sky Lounge為住戶調製名為世外桃源、晨曦朝露、山水河間等3款飲品，搭配上精緻服務關係師手作的爽口海鮮墨魚冷麵，以及住戶們各自加碼分享的拿手佳釀，共享「陸府式生活」的美好時刻。

陸府建設在每個社區都安排常駐的「精緻服務關係師」，透過各種服務與活動體現品牌價值。圖/業者提供

陸府生活美學教育基金會接下來也為住戶舉辦各式精采的活動，包含專為孩子們打造、取材自森林的素材和繪本創作立體雕塑蛋糕的活動，也攜手陸府社區專職照護植物的「陸府綠海團隊」，教學DIY迷霧森林微景觀生態球，親自感受自然與植物的美好；接近月圓人團圓的中秋節前，邀請提倡健康飲食的知名主廚馬可老師指導住戶動手製作奇亞籽油醋高纖水果花枝麵沙拉、蔬果烤肉醬，再一同品嘗無負擔的松阪豬料理。

此外，陸府基金會營造「陸府LOHAS CLUB」以五大主題活動，帶領陸府家族住戶們享受質感樂活的精采人生，繼4月以運動嘉年華號召住戶參與低碳、友善、關懷為主軸的「羅布森伴城路跑」，8月再邀住戶探訪阿里山水山療癒步道，透過森林療癒師的解說深度走讀大自然的奧妙。每場活動一推出，名額就馬上秒殺，豐富多樣的活動，讓陸府家族都能享受健康舒心、玩出生活新意。