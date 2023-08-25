融合日式雅致與智能科技 惠國清澄の境打造獨具匠心的都會宅

現代思維的碰撞－當我們希望家如飯店般精緻優雅，而飯店則是致力將住宿體驗打造如回家般放鬆的感受；住宅的品質看向豪宅規格、走向精品化，建材也從機能性邁入兼具美感的選品。

剛毅的建築也能細膩精造，台中20年建設品牌「惠國建設」貫徹手工精神，攜手30年甲級營造團隊「富盈營造」，擘劃一座座建築經典，來自走在前端的遠見，讓每一次的建築，都代表著如精品般的獨一無二；從社區維護完善的藏璞，到至今已完銷但仍有客戶不斷詢問的鳳止高梧，惠國建築的品質來自住戶口碑的背書，近年業績沐微風與熱河泉，也深受惠國粉絲支持。

以創作精品的態度來造築，繼熱河泉之後，惠國建設再創北屯新作「惠國清澄の境」座落G4雙鐵站，萬坪舊社公園旁，環境與東京清澄白河條件相似，居住感借鏡東京虹夕諾雅頂級旅館的概念，全案以日系概念整體規劃，並導入智慧科技，打造時髦的日式都會宅，均質3房前後陽台格局，規劃四併雙梯，追求質感生活的住戶已能想像未來生活在其中的舒適感。

建材選品來自選物店的概念，嚴選日系品牌配備為主，廚房選用日本原裝Panasonic系統櫥櫃，以及日本AICA抗菌防火壁板，並顧慮不同烹調的使用需求特別選擇同時有明火與IH爐的德國TAKA三口爐，也調查家用廚具使用的普及率，配備自動升降烘碗機，提供居家更實用的選擇；衛浴選用TOTO與INAX兩大日系品牌，兼具美感與機能；講究窗戶品質與健康淨氣－選用YKK氣密窗、荷蘭Poll-tex防霾紗窗，牆面粉刷選擇無甲醛且抗菌的青葉健康油漆，從內到外都設想周到。

隨著智能科技的進步，完善的E-HOME配備讓住宅接軌未來，智能電梯免持卡感應，實現雙手解放，讓後疫情時代有更安心的防疫配備；GOOGLE智慧音箱、電動窗簾，用語音就能控制家用裝置，體驗科技電影裡會出現的功能；停車場規劃電動車充電線槽，並導入能EMS能源管理系統，在汽車油轉電的趨勢中，讓家成為新潮時尚的經典住宅。