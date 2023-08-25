台南「平實重劃區」含著金湯匙的重劃區

根據房市發展脈絡，擁有政府公部門大型建設與民間企業商業進駐的區段，往往成為最具爆發力的發展地段，如台北信義計畫區、台中七期市政特區等，都是最佳的實例見證。放眼台南房市發展，「平實重劃區」也正依循著如此的開發模式，因地段特殊性，有如含著金湯匙的得天獨厚，隨著重大建設陸續到位，價值也逐一發酵。

有別於市場上對於重劃區蛋白區偏遠的既定印象，「平實重劃區」開發基地位在台南市中心的東區核心，而東區不僅是在地人認證「富人區」，也是台南房市最保值的區域，多年來穩坐台南房市的龍頭寶座，因東區開發較早，擁有完整生活機能，商圈、交通動線發展成熟，「平實重劃區」直接坐享東區便利生活圈，周邊被多個成熟商圈圍繞，眾星拱月的地利優勢，備受市場高度期待，也被譽為是台南翻版的「信義計畫區」。

台南市政府積極推動「平實重劃區」占地面積42.4公頃，台南市中心難得釋出大型可立即開發的素地，將提供約14公頃住宅區、7.4公頃商業區及8公頃公園綠地，區域也將串連台南捷運路線，並規劃有捷運平實轉運站，未來藍、綠線匯集，除此之外，緊鄰中華東路世新主要樞紐，以及國道1號的仁德交流道、大灣交流道，北上、南下聯外交通便利，匯集車潮人流，更有利加速於區域發展。

除了市政府積極推動的重大公共建設外，「平實重劃區」也吸引民間企業也看好紛紛進駐，像是南紡購物中心二期開幕，與一期串聯成為台南最大百貨購物中心「南紡置地廣場」，帶動東區新商圈版圖發展，政府與企業雙雙聯手投入高達百億元重金開發力拱，台南市新未來發展將以「平實重劃區」為中心，集結經貿、觀光、文教、交通、商圈等優勢，成為台南市中心最亮眼新星，吸引各大建商搶進推案，各界資金不斷卡位靠攏。

領先業界採用鋼模柱工法，更取得耐震標章、結構外審打造。圖/業者提供

上市建商豐邑機構旗下浩瀚開發，看好「平實重劃區」的地段稀有性，選南紡購物中心第一排，推出新案「浩瀚無極」3-4房預售建案。有3,600坪壯闊基地，區內唯一正對南紡購物商圈與2萬坪平實公園黃金角地，作為台南首發個案建築代表作，豐邑機構以高規格標準打造地上28層、地下五層摩天地標，領先業界的鋼模柱工法，更取得耐震標章與結構外審雙重把關，打造「平實重劃區」高端住宅的最佳典範。