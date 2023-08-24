這社區又見9字頭 連兩年奪台中豪宅單價王

台中9字頭俱樂部 寶輝秋紅谷獨佔4筆稱霸

台中七期豪宅再添9字頭交易！根據最新實價資訊揭露，「寶輝秋紅谷」39樓毛胚屋，去年8月時，被法人買家以總價約1.57億元買下，換算單價達93.8萬元，不僅是台中2022年唯一登上9字頭的成屋豪宅，也壓過水湳經貿預售案「豐邑PARK ONE」的90萬元，勇奪去年台中豪宅單價王！

台灣房屋七期單元特許加盟店店東陳裕方指出，「寶輝秋紅谷」坐擁面積近1700坪的三面臨路完整基地，且是秋紅谷生態公園的首排豪宅，因此景觀條件頗佳；加上建商在台中的知名度不俗，社區規劃又別具特色，不僅雙塔通透外觀引人注目，頂樓中央還請來國際團隊，打造「不著地空中會館」等精緻公設，樹立起該社區在台中豪宅的指標地位，是高資產族在台中置產的高指名度社區之一。

陳裕方表示，39樓的面公園戶別，2021年就有一戶毛胚屋以單價92萬元成交，也是當年度台中單價最高的住宅交易；本次揭露的去年8月交易，不論坐向、屋況，都與鄰居相當，但單價已漲到93.8萬元，晚一年買房，單坪購屋成本就多了2%，意味入主秋紅谷景觀豪宅的門檻愈來愈高。

水湳經貿新案站上9字頭 漸與七期分庭抗禮

台灣房屋進一步彙整實價登錄以來，台中單價9字頭的住宅交易，截至目前為止，包括成屋及預售屋，台中已有10筆交易揭露，其中最高單價就是「寶輝秋紅谷」最高層樓中樓的97.2萬元，且該社區在9字頭俱樂部中獨佔4席，也是全台中最多！七期夏綠地公園第一排的「宝格」，亦有3筆交易進榜；水湳經貿園區的預售案「豐邑PARK ONE」，則有2筆交易站上9字頭；與「宝格」同樣由大陸建設出品的「丽格」，也以24樓實品屋的91.3萬元躋身榜單。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，10筆9字頭交易中，七期包攬8席，驗證其當前台中豪宅霸主地位；但近年崛起的水湳經貿園區，已對七期的豪宅一哥寶座虎視眈眈，當地指標預售案「豐邑PARK ONE」，今年1月31樓戶的95萬元，不但暫居今年單價王，也高居台中歷來第三高，且該案去年曾在實價登錄短暫曝光過頂樓的百萬成交紀錄，雖然旋即遭下架，但也側面透露出經貿園區的爆發力；更重要的是，經貿園區最菁華的中央公園第一排，還有許多建案蓄勢待發，創價空間頗受關注，也讓台中往後的豪宅市場，逐漸朝七期與水湳經貿分庭抗禮的局面發展。