改寫台灣渡假別墅 棕梠湖高爾夫豪宅新紀元

日本是世界上擁有高爾夫球場第二多的國家，約有3,100多座，除了自然風光優美，更講究設施完善；按照慣例，在日本頂級高爾夫球場打完9洞後規定休息30至50分鐘後，有時亦為午餐時間，然後再打後9洞，輕鬆愉快享受揮桿樂趣；頂級高爾夫球場內更是設有度假別墅，提供獨一無二的球場內別墅住宿體驗。

反觀台灣的富豪、層峰人士常常打一場高爾夫球，需要起個大早甚至是舟車勞隊、還要排隊？現任棕梠湖高爾夫球場執行長，也是李宜晉建築師事務所與昴星團整合設計團隊的首席建築師李宜晉(Terence Lee)表示，全世界從影視名流到企業老闆，熱衷於在自家後院打造專屬高爾夫球場，回家就能自在揮桿，這才是真正的富人該擁有的生活樣子。30年前，李宜晉首席建築師的父親李東洋創立「東洋建設」，高瞻遠矚邀請日本國寶級大師加藤俊輔，以玉山、阿里山為背景，打造18洞球道，規劃國際級的Bent果嶺，再加上夏威夷名家Stephen G.Mechler設計度假村景觀，廣植南非銀葉棕櫚等各色熱帶植物，置入木屋、游泳池、四季花園，成就頂級「棕梠湖高爾夫球場」，成為全台唯一入選英國年鑑的世界百大高爾夫球場，「棕梠湖渡假村」不僅引領了台灣休憩產業的潮流先趨，更是帶動獨特的熱帶休閒生活方式。

私人別墅會所「棕梠湖高爾夫12翫俱樂部」，位於廣達4,000坪的建地旁。圖/業者提供

30年後，由師承早稻田大學戶沼幸市教授的早稻田建築博士李宜晉建築師所領導的「東洋置地」建築團隊，攜手日本知名的建築師事務所Earnest Architects合作，結合建築、景觀、室內設計整體規劃，打造日系療癒建築，全台唯一高爾夫球場第一排量身訂製、注文渡假別墅，也是私人別墅會所的「棕梠湖高爾夫12翫俱樂部」，就位於「棕梠湖高爾夫球場」旁半山腰，廣達4,000坪的建地居高臨下，Terence說這不是白日夢，在自家後院一開門可見綠油油的大面果嶺，一出門即置身「世界級」的高爾夫球場。

Earnest Architects的山口徹、尾高光一兩位會長很高興能與台灣的「東洋置地」建築團隊合作，充分感受Terence Lee首席建築師豐富的海外經驗和全球視野。「棕梠湖高爾夫12翫俱樂部」將發揮基地的最大可能性，與阿里山自然共存的設計理念下，借由大尺度的地形規劃強調具有動態感的空間造型美學，12棟渡假別墅，每座城堡佔地約270∼500坪，其建蔽率38%，容積率110%，其中第一棟為Terence Lee建築師擁有，將於明年開始興建，以阿里山層層相連山巒、雲海等做為建築屋簷語彙，與棕梠湖球場上高低起伏的小山丘球道相呼應，茶田般分層平台的牆面與石壁，營造出與自然的統一感，採大尺度空間設計，以水的元素串連，無邊際泳池、小瀑布流水造景，室內與庭院形塑半戶外休閒場域，引天光、引微風，希望業主在此能遠離城市喧囂，回歸閑靜時光、治愈身心。

東洋置地攜手日本Earnest Architects實現每位堡主的夢想。圖/業者提供

富豪所希望的生活方式更要講究健康與美麗，Terence Lee將「棕梠湖高爾夫12翫俱樂部」納入回春計畫，貼心為男女主人規劃休閒娛樂環境，像是室內高爾夫模擬、三溫暖、SPA美容按摩、水療中心、岩盤浴、瑜珈健身冥想空間、和風般的下午茶空間。軟體部份，建立瑞士管家機制，委由來自瑞士美麗阿爾卑斯山，奢華酒店品牌，超過百年酒店管理經驗，將提供專屬尊榮遊憩體驗，強調給予最具人性化、溫暖與細膩服務，各種主題之旅，安排高爾夫、騎馬、搭乘遊艇、小吃美食之旅等活動，另外聘請球場的專屬教練等，每日豐富精彩。「棕梠湖高爾夫12翫俱樂部」不僅是私人別墅，也可以當作企業會所，一旦入主，立即擁有「棕梠湖高爾夫球場」VIP頂規會員專屬預約待遇，僅此夢幻稀有12席，重新演繹高爾夫豪宅生活的品味與態度。