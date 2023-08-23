綠能建築時代來臨 節能環保引領小資購屋新趨勢

科技始終源自人性，在科技的浪潮中，世界正以前所未有的速度發展，從按鍵式手機，到如今人手一機的智慧型手機，更別說滿街跑的電動車，象徵人類生活隨著時代演變的潮流，進階至電能科技的時代已正式來臨。

同時，隨著時代演進與全球環保意識抬頭影響下，綠能建築與相題材逐漸受到重視，許多與生活息息相關的設備也一直在努力追求綠色、高效的目標。於是，更多注重環保與節能的替代方案應運而生。進而催生建築所採用的設備如電動車充電樁、IH爐及熱泵等創新科技。

如今的IH爐，已進化為年輕世代心目中的最「家」廚具。只需少許電能即可表現不亞於瓦斯爐的加熱效能；外型不只美觀且更好清理；可設定定時定溫功能，對比瓦斯爐可說是安全滿分。即便經常外食，也不用像天然瓦斯，繳交沒用到的基本費用。

IH爐示意。圖/業者提供

除此之外，即使重劃區內擁五大管線條件的新式建築，也逐漸順應趨勢走向節能純電社區的規劃，原因無他，環保、安全、省錢是現代人最重視的購屋關鍵字。以熱泵熱水器為例，不僅能設定定時定溫，並透過少量電能產生大量熱能的特性，相較於瓦斯或電熱水器，能為住戶省下大筆電費與瓦斯費。

當然，電動車的興起，也點亮了許多建築「與電同行」的想法。在建築規劃的前期即提前預留電動車充電管線，方便日後住戶增設充電設施，儼然已成現下建築顯學。

電動車充電管槽預留 圖/業者提供

正因如此，許多購屋族群除了著重格局與價格外，更看重使用方便、創新且又能省下後續大筆日常花費的新型態環保科技建材。

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