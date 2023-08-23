海悅第五屆千萬購屋金圓夢計畫 協助首購青年住新房、開新車

海悅自2019年開始推出青年圓夢計畫，期間購屋金不斷持續加碼，從百萬到千萬，至今已抽出70名幸運青年獲得購屋金，成功協助青年減輕買房負荷。今年海悅「第五屆千萬購屋金圓夢計畫」，即日起至12/12至海悅銷售案場賞屋，即有機會抽中最高100萬元及20萬元的圓夢購屋金，可於三個月內至海悅銷售之個案做使用。

已購客柯先生表示，看遍多案卻越看越迷惘，直到抽中100萬購屋金，才狠下心購入新房「恆鵬陽光四季」，不但能減輕自備壓力，又能離工作地點更近。另外原本因買車而停住的購屋計畫，因海悅100萬圓夢購屋金的加持，就像走在雲霄上的快樂，方氏夫妻二話不說購入「大同莊園3」。

錢都拿去買房買車位了，怎麼能有買新車或換車的理由！為了減少一些罪惡感，2023年到海悅銷售個案買房，就有機會把新車開回家，為了保護地球，海悅更不惜大手筆，將禮品升格為油電混合休旅車「Lexus UX250h 豪華版」乙台，介紹親友購屋且成交，中獎機率更高。

年紀到了、存款夠了、想結婚了、想換房了，為什麼就是遲遲不肯出手買房呢？不可能是被打房政策嚇到吧？還是被投資客嚇大了？還是…最根本的原因，存款遠遠跟不上房價呢？種種的過度擔心，遠遠比不上自己親自去看房。

購入第一間房時，能遇到好的業務是一種幸運，海悅爲客戶介紹、分析建案，買不買是其次，重要的是讓客戶了解，考慮後再購買也不遲更重要的事，雖然不是人人都有機會抽得購屋金和車子，但海悅很是貼心的加碼週週抽多樣窩心好禮，無論是Ubereats的美食金或是HiOO室內擴香，就是要讓客戶心暖暖的。