以綠意領奢 建商打造「體驗館」展現品牌精神

回應「高綠覆」、「以自然為奢」的國際建築趨勢，台中14期重劃區得天獨厚坐擁都心高綠覆，成為中北部重量級建商的指標性戰區，從建築外觀、樓高、規劃特色，甚至接待館的規模都力求出色。被譽為「高綠覆建築翹楚」的精銳建設，首度在14期推出新案「THE精銳」，就以前所未有的尺度打造一座「綠奢華體驗館」，充分展現品牌精神與造景實力。

一座園林，掩映綠奢華體驗館；一泓水域，讓體驗館猶如從池畔浮出，溫潤實木與黑色鐵件構築外觀的弧線律動，既沈穩大器又時尚自然的外觀，乍看之下，還以為這裡新落成了一間現代美術館，使得「THE精銳」體驗館甫公開就成為北屯區打卡熱點，在不同時段，都能感受建築氣勢與大花園的獨特魅力。

把大自然帶入，展現體驗館的奢華意圖，圍繞建築體的花園地景，由名躁台北豪宅圈的「木荷景觀」設計打造，從外圍欣賞，是豐富多元、帶點神祕感的城市綠洲，坐在體驗館由內往外看，則是一窗一景、內外界線消融於無形的舒闊視野，讓來訪貴賓身心靈都被深層療癒。

木荷景觀孫培強是景觀設計界首屈一指的大師級人物，從北部億萬豪宅的社區庭園，到上市公司董座的私家秘境花園，景觀作品融入了對插花與山水畫的領悟，近年討論度極高的超豪宅「陶朱隱園」也是他的作品之一。自從與精銳建設合作「精銳博」之後，就因為對大自然的熱情與理念相同，幾乎只要精銳有大基地大花園的建案，必定指定由孫培強親自操刀。

此次木荷景觀為「THE精銳」建案及其體驗館規劃景觀庭園，結合精銳樹木銀行多年來的收藏，讓體驗館的花園景觀渾然天成，藉由精銳收藏的大量珍貴大樹配置，讓明明是甫落成的花園，流露充滿價值的「時間感」。

精銳建設總經理吳秋凉表示，樹木的珍貴價值建立於樹齡時間，一般建案交屋時樹齡還淺，住戶必耗時多年等待樹木茁壯，精銳則是預先收藏珍貴大樹，讓住戶未來入住時立刻就能享受動人風景，「我們懂得自然之美，更捨得與住戶分享珍貴，畢竟，客戶在花園裡的寶貴時間，才應該無價。」

精銳建設擅長高綠覆建築，累積豐沛的大基地大造景與宜居陽台垂直綠化經驗，「THE精銳」的規劃再度以綠意領奢，透過七座複層露臺加上一樓延伸至二樓與地下室的立體花園，在這棟20層的地標建築中創造8D立體森林，整體綠覆量超越100%，磁吸要求獨特、重視生活質感的高端客戶目光。

「THE精銳」行銷專案簡立凱指出，精銳建設用心規劃每一件建築作品，也為後續14期之推案布局，體驗館的設計充分傳達公司的品牌理念，建築外觀、庭園景緻、空間氛圍皆力求與眾不同。為了讓客戶放慢停留、真切體驗「大自然無處不在」的奢侈，體驗館外部庭園由木荷景觀規劃，內部花藝則由CN FLOWER進行陳設，並且與台中名店「好食慢慢」攜手，每日供應有機食材的輕食餐點，搭配精銳建設甜點師限量手作甜點，客戶在舒心用餐之際，感受被大自然圍繞的美好，從視覺、味覺、嗅覺等五感體驗，全方面享受大自然徹底融入生活的奢侈。