A7科技城 明星地王「興富發鉑悦」李多慧活力應援

暑假期間正值旅遊熱潮，全台各地也趁暑假推出各種銷售活動，吸引人潮賞屋。上市品牌「興富發建設」以遍及全台的選地眼光，以及專業精準的銷售策略，上周末特別邀請樂天女孩來到A7，由中職啦啦隊最強外援李多慧領軍，親臨現場與粉絲見面，為A7科技城的地王新秀「興富發・鉑悦」甜美應援！

由中職啦啦隊最強外援李多慧領軍，親臨現場與粉絲見面，活動當日現場人氣滿滿。圖/業者提供

經由機場捷運串連的北北桃生活圈，不只有台北車站、桃園機場兩大重點區位，同時活絡沿線區域，爆發盛大的移民潮與投資潮。其中「大林口生活圈」A7、A8、A9三站最具討論度。作為機捷串連台北、桃園的中心點，擁有規劃完善的產業園區、成熟互補的豐富機能，多項區域利多也逐漸到位。房價、環境、交通、發展性等全面優勢簇擁，已經躍升為雙北移民、新富成家的優先考量。

在發展成熟的交通優勢催化下，桃園利多建設不斷，國門之都有感升級。A7周邊規劃的45公頃產專用地，就近串連「華亞科技園區」，未來有「華亞科技園區二期」、「亞洲·矽谷計畫」的前景展望，目標在北台灣打造世界級的供應鏈。中華郵政率投入「中華物流郵政園區」智慧物流基地，以及禾聯碩、順達科技、致茂電子等知名大廠共同開發的「A7科技園區」，磁吸科技菁英進駐就業，將A7塑造為北北桃的產業軸心，躍升北部高科技的核心產業鍊。

A7地王「興富發・鉑悦」，位於A7正核心，擁有規劃完善的產業園區、成熟互補的豐富機能，多項區域利多也逐漸到位，(3D示意)。圖/業者提供

「興富發建設」秉持卓越眼光及企業實力，插旗A7中心商業區地王，推出地標級作品「興富發・鉑悦」。雄踞空橋商業區核心、科技園區第一排；建築上更展現非凡大器，以摩天35層的高度，展現高難度新古典美學城堡；再由張真一大師主持公設設計，從奢華迎賓廳、層峰交誼廳、星級泳池畔媲美世界級渡假村的全齡美學公設規劃，打造回家即渡假的菁英領域！以及上市品牌的企業實力，入主A7地王「興富發・鉑悦」訂簽39萬、月付1.2萬起，小資家庭輕鬆零負擔，科技新貴成家無壓力。