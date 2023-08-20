風光Ai窗著手碳盤查　打造全新綠色產業鏈

【全球淨零趨勢】

面對全球暖化帶來的影響，國際間陸續推出減碳相關的金融法規政策，台灣碳權交易所也在八月初成立，因應淨零碳排的潮流，風光Ai窗積極培養ESG人才，高階員工剛通過「ISO 14064-1：2018溫室氣體盤查主導查證員」及「ISO 14067：2018產品碳足跡主導查證員」培訓課程，與社團法人ESG永續發展協會執行長陳護木、實踐大學助理教授林志丞等專家合作，著手進行企業內部碳盤查作業，以期打造綠色產業鏈，展現追尋創新低碳的決心。

陳護木提到，全球暖化帶來的極端氣候已是常態，一般ESG產業升級可分四個步驟：快速碳盤查、計畫性碳減排、本業的優化、綠色設計（新材料新製程新工法）。此外，為減少金屬商品化對環境的影響，例如鋁的業者也開始讓材料脫碳，積極推動低碳鋁的產品。

林志丞說，一般在做快速碳盤查時，就要清楚定義範圍（例如工廠），碳盤查的範疇常見的有：生產過程中的固定排放源（發電機、鍋爐等），通風設備、空調、公務車，以及電力、蒸汽、廢棄物處理等，而中小企業的碳盤查， 通常以上下游的運輸較複雜。

風光Ai窗總經理吳律謙表示:產業有許多創新作為，不只產品技術、創業模式的創新，我們希望在做任何一件事，都有意識地做到環境保護，公司也早在十年前，就已經做到節能玻璃窗戶的產品。隨著淨零轉型，風光Ai窗特別設立「前瞻發展部門」，攜手ESG專家與實踐大學做碳盤查，未來除了建材選用、降低能耗的節能玻璃外，將投入更多的資源在升級製程、新材料、新工法上，期許在開創的過程中也能兼顧環保。