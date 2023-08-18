文化中心生活圈 擁輕軌、明星學區 成購屋族首選區域

近期房市回歸自住市場，對於自住客層來說，買房不只是單看價格高低，住宅品質與周遭的環境更是重要，入主市中心享有便利的機能，若能擁有藝文綠地、輕軌，再搭上明星學區加持，將成為自住客的夢幻購屋條件，並同時擁有藝文、綠地、輕軌與明星校區，高雄最知名的區域就是文化中心生活圈。

文化中心生活圈周邊藝文氣息濃厚，綠地眾多綠茵廣布，形塑優良的居住氛圍，過去數十年來也成為軍公教購屋族指名熱區，也發展出高素質文教富人區聚落，也因為區域開發早，幾乎沒有素地可推新建案，加上學區與文教氛圍，吸引許多家庭客買進卡位明星學區，自住剛性需求旺盛，加上區域居民都是長久居住的自住客釋出量很少，對於房價也帶來強而有力的支撐，交易量與房價也能維持穩定不墜，就算有推新建案坪數相對較大，造成總價帶高，因此首購與首換族較難進場置產。看準這樣的住宅需求，榮欣建設於凱旋三路、英祥街即將推出全新完工建案「上文化」，該案基地條件優良，正對輕軌綠園道第一排景觀棟距，過馬路就可到輕軌C35凱旋武昌站的優勢，鄰近和平路，坐擁文化中心與師大藝文生活圈，更是區域少見的新成屋建案，尚未公開就引起許多購屋客關注詢問。

文化中心生活圈，更有明星學區加持，成為購屋新熱點。圖/業者提供

榮欣建設歷年來推案多以成屋銷售，且少量重質感推案模式，深獲購屋族口碑好評，繼中都案「上美術」創下口碑佳績，此次於文化中心生活圈推出新案，主攻高質感換屋族群。基地不只座落輕軌首排優勢，更難得四面臨路，百米距離就到英明公園、英明國中明星學區，五分鐘車程可到文化中心，周邊生活機能發展成熟，食衣住行育樂無憂，除了文化中心生活圈與輕軌首排兩大題材加持，基地周邊未來尚有台鐵機廠開發議題，也讓榮欣建設本次新案備受關注。