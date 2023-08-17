平權上路自住客進場 水湳「遠雄藝舍」推城市藝廊宅搶市

面對通膨與平均地權條例上場等多重因素影響下，市場回歸自住需求，對於民眾而言，地段與產品仍是選擇建案的不敗法則。放眼台中房市，以水湳經貿園區建設發展最為耀眼，這塊以經貿、生態、文化、文教、創新與大面積綠意等豐富環境的宜居新城，被譽為下一個台中七期，成為許多在地客搶進的新區。

區內最新建案「遠雄藝舍」看準廣明創研段1%的純住珍稀地段，附近西苑高中x逢甲大學等知名學府環繞，中央公園x文修公園雙園環抱，有別於重劃機能不佳的既有印象，「遠雄藝舍」緊鄰繁華成熟的逢甲商圈，優質的環境與便利的機能，成為區內焦點。

「遠雄藝舍」為當代藝術風格，呼應綠美圖之美，周圍緊鄰逢甲機能，住宅需求強勁。圖／業者提供

「遠雄藝舍」以「城市藝廊」為核心主題，外觀由台北101建築大師李祖原設計，以純粹的灰白色系、現代感、金屬玻璃及乾淨俐落的線條打造豐富建築表情；街角廣場的「水之庭」，以藝術家羅傑(Roger Lo)的「回」藝術品，意指回到溫暖的家；走進挑高7米大廳，精心挑選加拿大手工燈具BOCCI，妝點空間；想到戶外透透氣，「風之苑」遊藝草丘感受自然愜意，甚至還有大理石材質的雲朵藝術座椅，提供住戶不用出門即能享受片刻悠閒的舒適氛圍。打造猶如曼哈頓精品住宅區般的質感，加上工期短，明年即可入住，吸引許多在地自住.換屋客的青睞。

「遠雄藝舍」請到台灣公共藝術家-羅傑，打造專屬社區雕塑意象。圖／業者提供

「遠雄藝舍」行銷協理羅美玲表示，「平均地權條例」新法上路後，房市回歸理性，走向多為自住買盤，自住客對住宅更為挑剔，因此「遠雄藝舍」以自住客群為主要規劃導向，以一層五戶，79戶住家、8戶店面的低梯戶比，提供單純的居住環境；規劃29、33、43坪2至3房，其中33坪2房擁有前後陽台及2套開窗衛浴；特別設計4米8大尺度的客廳面寬，規劃彈性；部分43坪戶別更可飽覽壯麗大屯山，擁有絕佳視野。

水湳珍稀的居住環境、便捷的生活機能，讓藝術涵養極高的「遠雄藝舍」，深受醫生、教授、零售業等高階經理人的青睞，因此特別回饋，在開幕期間，祭出限量彈性客製化付款方案，期許有品味的賓客能一睹「城市藝廊」的藝文氛圍，並感受「遠雄藝舍」為生活帶來的精彩。了解更多： https://www.fgrealty.tw/57c4qa