看好交通利多帶動潭子房市 久樘開發弘富重劃區新案「久樘臻綻」正式動工

交通與人口利多，是形成房市熱區的重大要素，而原先以加工出口區聞名的台中潭子區，在升格為潭子科技產業園區、並在聚興產業園區招商並帶動就業人口移入後，現又有國道4號豐潭段完工，利多不斷讓區域房市再次翻轉，吸引品牌建商搶進推案，區域預售案最高成交單價更已攀上4字頭。

久樘開發鎖定佔地19.35公頃的弘富自辦重劃區，繼推出「久樘臻星」、「久樘臻悅」後，市場反應熱烈，又於2023年6月推出系列第三期「久樘臻綻」，看好潭科將與中科、后科形成產業走廊，引入高科技人口移入的機會，於今日（15日）吉時正式舉辦開工動土典禮，邀請貴賓與已購戶一同持金鏟動土，祝禱工程圓滿順利。

「久樘臻綻」坐落低密度的潭子弘富重劃區。圖/業者提供

台中在地建商久樘開發深耕潭子，佔地1700多坪、並私家珍藏百年老茄苳樹的企業總部，就座落在區域內，因此對於低密度規劃的弘富自辦重劃區情有獨鍾。繼推出區域區首案「久樘臻星」後，便成為潭子高級住宅社區的代表；後續推出的二期「久樘臻悅」，也因位於弘文中學文教區首排、中高樓層享有大棟距而大受歡迎，如今在中科、后科大量人口紅利與就業機會的帶動下，再推出三期新案「久樘臻綻」，勢必將再次吸引購屋族群的目光。

久樘開發總經理陳俊維指出：「潭子是久樘的起家地，也持在此深耕，能夠再次於弘富重劃區推案，真的倍感榮幸！且自74號快速道路與國道四號豐潭段陸續通車後，潭子不斷蛻變中，已躍升為北台中的交通樞紐，加上享有雙商圈、雙車站以及潭子運動公園、潭雅神綠園道的優越地理環境，各項機能完美滿足重視生活品質的家庭進駐，為了因應當前全面回歸自住市場，本次新案『久樘臻綻』除了地點優越、為弘富段唯一正臨中山路大樓案，內部建材更是全面升級，希望為潭子地區的首購家庭塑造高格調的住宅大樓。」

「久樘臻綻」基地將近700坪，打造2棟分別為地上15層樓與地上7層的建築，共110戶純住家，產品規劃24~39坪的2~3房，且本次廚具進行全面升級，配備防蟑抗震的Panasonic廚具，同時延續以往超前部署的獨特制音工法以打造「健康制音宅」，直接超越法規規定的15公分樓板，將樓板加厚為20公分，並搭配8mm木地板以及2mm橡膠捲材隔音墊，使加厚的制音樓板吸收小樑，成為「板中樑系統」，讓室內無小樑、僅空間外圍會有大樑，大幅提升室內空間完整性與寧靜舒適度，還能減少天花板的裝潢支出，讓空間使用坪效大幅提升。

「久樘臻綻」基地將近700坪，為弘富段唯一正臨中山路大樓案。圖/業者提供

而潭子區近期推案，就包含寶璽機構旗下睿嚮建設「睿嚮大涵」、恆山建設「恆山和合」、佳茂建設「佳茂6962三期-御景莊園」等，當中實價登錄揭露「睿嚮大涵」已於去年11月時，出現總價1803萬元、單價達40.3萬元的區域新高價；對此，元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴指出，台中74號沿線本就是建案兵家必爭的一線戰區，而潭子近年來擁有不少建設利多，特別是年初國4豐潭段開通後，更為台中都會區環狀公路交通網完善連結整體脈動的最後一哩路，加速往來台中市區的車程，並匯聚中科、后科、潭科等產業走廊，為此區挹注強勁撐盤利多，「看好區域將因此迎來一波補漲潮，後勢可期」。