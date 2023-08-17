「戴雲發Alfa Safe耐震工法」榮獲品牌金舶獎 為台灣打造安全居住之地

台灣民眾對於住家建物都有耐震安全的需求，是由於台灣位處地震帶，經歷過921大地震、花蓮206地震、台南206地震等大大小小的地震，長期與地震相處且不能完全避免。Alfa Safe團隊為了能讓台灣所有老百姓，能居住到真正安全耐震的優質好宅，讓建築團隊不要再用錯誤的方式蓋房子，因此立志宣導建築安全的重要。Alfa Safe團隊原本預計五年時間來完成「Alfa Safe耐震系統工法」的推廣，但發現傳統產業要改革相當不容易，一路從研發工法、推廣建築安全履歷、教育訓練等一步一步進行解決，改變了傳統繁瑣的鋼筋施工方式，並消除了人工疏漏的可能性，整整花了十八年的時間才被大家所認可，並承諾未來將繼續致力於建築安全。

另外，蔡英文總統於8/15上午接見「第五屆品牌金舶獎獲獎企業」，肯定獲獎企業在建立品牌、綠色永續、服務創新與拓展國際貿易等各方面的成就。並表示，政府會持續給予產業需要的協助、積極吸引國際企業落腳臺灣，期盼企業能持續專注永續及創新，與政府一起攜手，為產業帶來創新變革、為臺灣帶來更亮眼的經濟發展，也讓臺灣持續成為世界關鍵的經濟力量。其中蔡總統特別指出，得獎企業不斷創新，開發出具有前瞻性的產品和解決方案，尤其，中力建築系統有限公司的「Alfa Safe耐震系統工法」，還同時獲得「國家發明創作獎」的金牌。

蔡英文總統於8/15上午接見「第五屆品牌金舶獎獲獎企業」，特別指出，得獎企業不斷創新，開發出具有前瞻性的產品和解決方案，尤其，中力建築系統有限公司的「Alfa Safe耐震系統工法」，還同時獲得「國家發明創作獎」的金牌。圖/業者提供

Alfa Safe品牌創辦人戴雲發表示，很高興能獲得蔡總統與品牌金舶獎肯定，希望將原來參加此獎的初衷能透過主辦單位協助推廣，實質的搭橋造路讓台灣建築安全更有品質保障，讓在地震帶上的台灣人民都能真正的「安居樂業」。「Alfa Safe耐震系統工法」是由中力建築系統有限公司開發，經過國家地震工程研究中心的試驗，證明能提升建築的抗震韌性。該工法獲得了國家經濟部的「系統鋼筋工法品質標章」、「國家發明創作獎-發明獎金牌」、台灣建築中心的「優良工法認證」、「智慧建築標章」以及LCBA低碳建築聯盟的「低碳工法標章」認證，希望透過品牌金舶獎讓更多不同產業界看到，或許有機會進行跨界連結、強加強整合創造更多商機與未來發展性。

Alfa Safe團隊重視建築安全品質專業及對社會的貢獻，將危老都更重建視為這個時代賦予的使命。透過在品質、安全和經濟方面的共同合作，實現了資訊透明、施工品質透明化和耐震韌性的大幅提升，在不花費太高成本的情況下創造原建築的最高價值，打造令人放心的安全、耐震、永續好宅，解決了重建過程中難以整合的困境。

戴雲發創辦人表示，期盼未來建築都能採用創新工法施工，不僅改善傳統施工品質的缺失，對於地球永續發展更能做到節能減碳，在台灣大量量化以後並將此工法帶往世界各國應用；也希望在危老都更重建方面，以專業品牌蓋最安全好宅的服務團隊，如同代工界的台積電般，提供專業重建技術服務，讓地主完成改建夢想，創造原建物最高價值，成為危老都更首選品牌，進而與產業界大家合作，創造更多連結共創多贏。