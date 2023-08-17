青安貸助首購錢進台中港特區

青年安心成家購屋貸款(簡稱青安貸款)自8月1日上路，最高額度自800萬元提高至1,000萬元、貸款年限由30年延長至40年，寬限期由3年延長至5年，另貸款利率補貼1.5碼，現行公股銀行已自行吸收減收半碼，再由政府補貼1碼，一段式利率從2.025％降為1.775％，申請期限從今年8月1日開始到2026年7月31日止，共計3年時間讓首購族可以降低購房壓力。

房地產專家指出，青安貸款還可以搭配內政部推出的「自購住宅貸款利息補貼」相互使用，帶動很多首購族、年輕小家庭的買房意願，對於房市交易量可有所顯著提升，尤其對於目前市場低總價產品，可產生買氣上升的作用。從青安貸款的規範條件來看，以最高1,000萬貸款額度計算，預售屋總價1,250萬元剛好可以申請，換句話說，首購族購買1,250萬元總價產品，只要產品本身夠好、申貸人條件夠好，應該都可以適用，全省這樣總價的房地產以中南部居多，以近期房地產發展熱絡的台中海線城市的龍井、沙鹿、梧棲來說，新建案的行情約在「3-4字頭」，總價1,000萬以內，可以輕鬆找到產品力不錯的2-3房產品。房地產人士指出，區域內房地產發展熱絡，包括遠雄、茂洋、久樘、鴻豫、新業、龍寶、聯悅、長虹、大華等相繼在區域內推案，由於競爭激勵，海線建商在產品規劃上也做足功夫，建材、配備也不落人後，因此吸引大量的年輕購屋族選擇往海線移動。

海線近年的重大建設包括「台中港特區」、「捷運藍線」、「特五號快速道路」及「國道四號豐潭段」等，這些重大公共建設都將帶動區域發展，未來生活機能、醫療照護、教育學區等建設陸續進駐，對於對首購族和自住客有著強大的吸引力。而台中港特區的面積高達19,669公頃，橫跨5個行政區，是海線地區非常重要的公共建設發展區域，對於區域房地產的增值牽引效果也比較立即且明顯。根據調查資料顯示，「台中港特區」近10年發展率為住宅區從39.16％成長至56.96％，商業區從36.03％成長至61.03％。正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠指出，梧棲區及清水區交界處屬於台中港市鎮中心市地重劃範圍，在後續整體規劃上，資源會較為集中，對於後勢發展較為可期，具潛力性。

未來商場、商業區、政府機關都將陸續進駐，海線港灣未來將徹底改頭換面，迎來台中港市大重生。圖/業者提供

根據遠雄建設在台中港特區的大型造鎮計畫「遠雄幸福成」建案現場銷售人員表示，區域購買客層除了海線本區客，還包括台中市區購屋、鄰近的中科新貴，和隨快速道路來台中的輕移居這三類客層比例顯著提升，此外還有一批和台中有地緣性的跨縣市置產買盤，搶先佈局台中機場、台中港「雙港副都心」的新進人口居住強勁的需求與不錯的租金投報率。銷售人員指出，以目前銷售2房(不含車位)總價638-798萬元、3房880-1,180萬元的總價來說，都是青安貸款的標準訴求總價，即便是4房格局總價也是在1,280-1,580萬元之間，而該案同步配合青安貸款政策降低首購族購屋的壓力，推出低自備款及6％訂簽的優惠購屋方案，讓置產成家更輕鬆，這樣的銷售方式，吸引首購買家進場，反應熱絡。