「世界南科A」 3分鐘到南科打造安心地標建築

國家科學及技術委員會統計，今年前4月南科營業額4,584億元，超逾竹科4,370億元，成為全台營業額最高科學園區。當大南方計畫南部半導體產業鏈發展快速成形，科技新貴落地生根至台南購屋已成趨勢，然而在眾多標榜南科宅個案，由海悅團隊推出於鄰近南科園區新和重劃區，打造地上23樓須結構外審地標超高建築「世界南科A」，以超越區域同級建案高規格打造，加上最近南科距離地段優勢，成為這波南科新貴置產首選，免去寶貴通勤時間，居於南科核心城。

北從嘉義南至屏東，近年來中央積極推動大南方計畫，也讓南部半導體S廊帶建置逐年成熟，南科扮演角色更是引領全台半導體產業發展領頭羊，然而隨著廠商蜂擁進駐設點，也讓廠區使用供不應求，就在今年6月佔地面積84.5公頃的南科三期擴建動土。台南市長黃偉哲指出，園區將引入半導體產業、智慧機械、精準健康及產業創新等，未來完工預估可創造392億元產值，提供4,900個職缺，而南科定位將朝向「全球最先進半導體產業聚落」規劃打造。

隨南科園區不斷擴大，也讓區域科技人才購屋需求不斷提升，然而位於新市南科園區，以往鮮少有大型指標建案推出，購屋族因選擇不多，該現象也讓許多購屋族須每天花上來回1.5-2小時至永康、安南、北區租屋居住，當通勤時間增加也讓與家人及工作後放鬆生活時間大幅減少，既耗時又無奈。海悅團隊看到科技新貴想要在一級地段且鄰近工作場域置產需求，近期在緊鄰南科園區新市新和重劃區，推出基地面積約1,900坪，地上23樓勢必成南科門戶地標建築「世界南科A」，社區3分鐘到南科，絕無僅有地段與建案規劃，成為南市今年房市焦點。

社區3分鐘到南科，免去上下班塞車之苦。圖/業者提供

有別於地上15樓建築，23樓超高地標宅因建築高度逾50米需結構外審，「世界南科A」秉持著讓購屋族居於安全社區初衷，將外審資料送至臺大地震工程研究中心，全程由五位專家審查，透過第三方檢驗，雖需耗時且提高興建成本，但為打造安心宅，讓居住品質更具公信力。而建案規劃攜手台北億萬豪宅御用大師團隊，建築外觀禮聘美國哈佛大學建築及都市設計碩士呂建勳建築師匠心打造，結構則為美國康乃爾大學結構工程碩士張盈智，燈光及園藝則為名聲享譽國際姚仁恭及孫培強設計師，豪宅御用空間設計張祐銓等團隊，從結構安全到建築外觀，有內到外打造創世建築。

「世界南科A」位屬新和重劃區緊鄰南科三期擴廠，聯外交通可透過國道1、3、8號及北外環道路串聯，地標型大樓社區規劃僅262戶住家及4戶店面，3分鐘可到南科，免去過去南科人上下班飽受塞車之苦，區段鄰近生活機能成熟復興中正路商圈，生活圈已有全聯、星巴克、統一超商進駐，消費採買可到鄰近新市市場，住家2房32-33坪、3房34-43坪，單層僅6戶，戶戶雙面採光設計，規劃地下3樓全平面車位，成為這波搶搭南科擴廠，最近園區及最佳建築規劃選擇。