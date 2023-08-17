無需鑰匙仍暢行無阻？ 「由鉅大恆」打造創新共感建築

你的日常生活中，有沒有發生過雙手提著大包小包，卻找不到鑰匙開門的慌忙尷尬場面呢? 能讓每位住戶優雅且從容不迫的在家穿梭，來自於住宅對生活體貼入心的細節，從住戶接近社區入口開始，Smart Key自動開啟的門扉引領著住戶進入大恆從容而優雅的旅程，並進著一連串的人性化的智能服務，皆源自於由鉅建設與居住者的共感體驗。

由鉅建設1985年創立至今已有38年歷史，從建材生意起家的由鉅建設，對於運用頂級建材與規劃已有深刻心得，由鉅建設將理想的生活願景，透過高瞻遠矚的規劃及精密設計，聯手101建築團隊與陳瑞憲，實現於台中國立美術館前，規劃地上35樓，打造台中最奢華豪邸「由鉅大恆」，從使用者角度出發，並與時俱進將科技注入建築思維中，獲得住宅類「鑽石級智慧建築」，將頂級硬體配備融入人性化服務「硬中有軟、軟中帶硬」的純熟功力，經過國家八大項指標層層檢視，包括綜合佈線、資通、系統整合、管理、防災、節能、健康、創新各個面向，大恆的智慧不是科技的堆疊，而是生活閱歷的淬煉，而最高等級的鑽石級智慧建築等同於認證了「由鉅大恆」的極適生活。

一如董事長林嘉琪給外界的印象，「由鉅大恆」的優雅美學，呈現在五感體驗之中，以女性的細膩角度觀察，發掘出讓生活更臻完美的解決之道，包括進出每一扇門都保持從容不迫的優雅步伐，每戶獨享專屬智慧鑰匙，在步入家門前1.5公尺及時自動感應開啟，不再因滿載而歸後，需四處翻找鑰匙而感到宭迫；座駕進出車道也在智能車閘系統調控下流暢無虞。

與國美館遙相呼應的「由鉅大恆」，美感的視覺體驗從室外延伸至室內各個角落，進入大廳後，石雕大師和泉正敏的作品隨即讓心境置換沉澱；空間詩人陳瑞憲導演著大恆各種生活場景，智能燈光系統扮演著最稱職的燈光師，晨昏明暗之間拿捏著最適光影變化，讓住戶沉浸於俯拾即是的究極美學之中。知名服裝設計師，同時也是住戶的陳季敏說，空間是人的第三層肌膚，「由鉅大恆」將體感膚觸的舒適感受也設計在內，公設空間的溫度、濕度經由智能溫控設定，就像一件觸感輕柔通透的罩衫，包裹著空間中男、女主人，感覺不到過冷或過熱的存在感，讓每位住戶行進於各個公設場景，都是完美登場的最佳男女主角。

智能燈光系統巧妙拿捏著，空間詩人陳瑞憲的光影美學。圖/業者提供

「由鉅大恆」得天獨厚享有無垠視野與綿延綠意，充滿當代藝術的建築外觀，實則為德國航太高科技的玻璃帷幕系統，大尺寸落地窗搭配制冷隔熱的先進技術，讓住戶在家中盡享四季織景如畫，卻不受夏暑冬寒影響，室內恆溫效果與室外溫度落差4度左右，還能隔絕戶外噪音40分貝，保有住家的舒適寧靜，減少家中的空調用電量。節能設計不僅於此，領先採用380伏特大電壓系統，運用大電壓、電流小、壓降損耗少的原理，減少用電量，亦是永續建築的先進標竿。

林嘉琪曾說，「由鉅大恆」是她獻給父親的禮物，可想而知大恆所承載的盡善盡美與榮耀重任意義不凡，刻劃在每個居住細節中的極致體驗，皆代表著對家人的永恆深情，與同心同感的生活旅程。