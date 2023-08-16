東區門戶、產業進駐「擎天森林」純住地標更珍稀

南港可說是台北蛋黃區中最精華的地段，近來南港陸續完工的大型建設不斷，早已不可言喻，而南港車站是全台北唯二的五鐵共構，自2015年政府推動的「東區門戶計畫」，傾全力發展交通轉運中心、軟體產業中心、生技產業中心、會展中心、文創產業中心等五大軸心。並隨著亞太音樂文化聖殿的「台北流行音樂中心」啟用後，為其揭開音樂、藝文的潮流地位。

現在南港車站，無論平假日總是人潮滿滿，匯集往來的商務人士與參展的國際人，而CITY LINK擁有豐沛的美食、休閒娛樂影城，還有充滿書香的蔦屋書店，未來世界明珠完工，進駐的商場與品牌更是包含高端精品、珠寶類等一線大牌，與接軌國際時尚脈動；南港生活從日到夜，更加豐富繁華，達到另一種新境界，早已是紮紮實實的潮城。

針對南港5大中心發展，極具潛力的未來性與無可取代的地位樞紐，首先針對軟體產業中心、生技產業中心來說，位在南港的中央研究院與國家生技研究園區是台灣發展生技產官學重要的聚落，內有中研院的生醫轉譯研究中心、經濟部的生物技術開發中心、衛福部的食品藥物管理署及國科會的國家實驗動物中心等，總面積達14公頃，目前現有24個研究所與8個研究中心，是國家生技研究園區又稱南港國家生技園區。

中研院、台北生技園區、國家生技研究園區等機構設址南港。圖/業者提供

今年3月正式啟用的台北生技園區，台北市長蔣萬安表示，這是台灣首件聚焦生技產業聚落的BOT案，預計進駐醫療企業超過35家，可帶來500億元產值與3,000個工作機會。已吸引生策會、浩鼎、藥華藥等重磅機構和廠商進駐，目前幾乎已呈現滿租狀態，南港地區會因為生技聚落效應，成為炙手可熱的黃金地區。另外，南港展覽館承辦不少國際性大展，如COMPUTEX、自動化工業、生技展等等，都匯集世界國際大廠，這也是知名飯店陸續插旗的原因，以南港車站為中心，高鐵串聯全台只需2小時，接軌桃園國際機場，幾站就到青埔站，或直接上高速公路，為商業奔馳爭分奪秒。

擎天森林建築外觀示意。圖/業者提供

位於東區門戶計畫核心位置的「擎天森林」，是市心難得擁有的1,800坪方正大基地，推出26層全棟純住宅地標建築，由兩大知名建設新潤興業與亞昕集團共同開發興建，主力規劃2～4房以中、小坪數為主，而基地距離流行音樂中心、南港輪胎開發案(未來規劃商場百貨精品)、瓶蓋工廠再造區僅有350-750米，走路就能到達五鐵共構的南港車站，同時能親近文化與繁華，享時尚菁英的生活步調，與重劃區大不相同，目前即可享有成熟的生活商圈。「擎天森林」前有重陽公園、後擁基地內大樹花園，鄰近東新綠地，在都會區與綠意為鄰是無價的；生活於樹海，盡享芬多精，因此也吸引南港在地、內湖和周邊北市及板橋等自住、換屋族詢問。

全球都在舊城復興，台北市寸土寸金的地段價值，重啟改造計劃，其中金融機構總部早在幾年前就搶先布局，然政府的大力推動更促成產業進駐，南港未來發展將不可同日而語，而未來大型都更案的南港之心，又規劃2,500坪商場及4.2公里空中廊道，是繼信義區之後最多商場百貨設置的區域，加上會展中心與尖端科技、生技產業助攻，是信義區所難以比擬的。南港飛快速度的成長，造就「擎天森林」純住地標的珍稀價值與未來性，合宜的總價規劃更是讓新貴族群輕鬆滿足自住與換屋需求。