中央公園豪墅「敦泰璞善」 珍稀7戶崗石傳世建築

擁有67公頃超級綠肺的中央公園以及大師級公共建築的台中水湳經貿園區，未來周邊房市發展興盛可期，附近北12期重劃區新完工的電梯豪墅「敦泰璞善」，珍稀6戶雙拼和1戶獨棟戶型，打造出具有經典和現代風格的崗石傳世建築。

買房跟著重大建設走！水湳經貿園區集台中所有重大建設於一身，包括普立茲克獎─妹島和世的中央公園「綠美圖」與台中國際會展中心，還有水湳轉運站、中台灣電影中心等都將在未來幾年陸續完工，近10年來北12期吸引大量豪墅建商購地推案，尤其該區是難得的低密度、高綠覆規劃，又有7200坪文修公園綠地且緊鄰逢甲商圈，已成機能成熟且低密度的豪墅聚落，還能近享中央公園和水湳未來完工的重大建設。

房仲業者分析，北12期立足中科、7期、水湳經貿園區的正中心，豪墅新成屋受到注目的程度已經超越以往，高端企業主鎖定總價6~8千萬的電梯豪墅，這個總價帶相比住在七期的車水馬龍和喧囂，更讓注重生活的高端企業主，喜愛環境單純且產權獨立、低公設比、又能保有高度隱私的電梯豪墅，還享有未來最具增值的水湳願景。

堅持講究美感時尚與營建工藝細節的敦泰建設，在北12期第一期電梯豪墅案「敦泰本善」，從購地到完工耗時6年精雕細琢，在2015年獲得國家建設卓越獎，2016年榮獲國家建築金質獎，獲得住戶高度讚賞，2020年創辦人楊世裕董事長榮獲第20屆金鋒獎「中小企業傑出創業楷模」，他帶領敦泰團隊撰寫建築履歷，以不斷自我超越及自我要求的最高標準，用熱情、用真誠，用善的理念，感動每一位顧客，打造傳世的經典建築。

近期北12期第二號作品「敦泰璞善」電梯豪墅案，採先建後售，1戶百坪獨棟及6戶雙併的頂級規劃，甫完美落成立刻受到市場關注。

以一戶一主樹、戶戶有庭院傳承家的幸福，將建築融合在中庭綠意小徑，讓回家的路奇美悠然。圖／敦泰建設提供

此案位於上墩路118號，基地面積308坪，打造珍稀7棟獨棟、雙拼豪墅，面寬6.2米、深度10米以上，地坪38.5至50坪、建坪101-107坪，每戶總價落在6,180萬至7,600萬元間。

預約專線：04-24529971。