全球最符合ESG產業 中工雲宇宙AI園區舉行上樑典禮

台灣領先的房地產開發商中華工程 (2515-TW) 在持續推動科技產業發展的脈絡下，於今日上午舉行「中工雲宇宙AI園區」上樑典禮，包括經發局、工業局及公會理事長、新北市市長侯友宜皆蒞臨到場參與。這座兼具AI智能、環境永續、共享循環、健康安全及符合ESG劃時代意義的指標廠辦，運用最先進的雲端科技和數位雙生科技，為產業鏈連結脈絡，致力於為不同的客戶提供個性化、智慧化的營運環境，「中工雲宇宙AI園區」結構完成，更象徵著園區正式進入完工倒數，2025年讓企業進駐，與所有的合作夥伴和客戶見證「中工雲宇宙AI園區」。

新北市市長侯友宜到場祝賀。圖/江偉琳

「中工雲宇宙AI園區」位於土城工業區、鄰近鴻海總部旁，隨著高科技及資通訊產業的蓬勃發展，也是中永和、板橋、樹林、鶯歌及三峽等地區產業鏈匯集之處，亦成為重要產業鏈樞紐，無論人力與物流都四通八達，約30分鐘可達空港、海港。本案座落在北台灣產業鏈重要軸線上，擁有超過16,000坪的建築基地，興建4棟，總樓地板面積達100,000坪，是為可售與租的廠辦、商辦園區，未來預計創造超過一萬名就業機會。本案規劃高科技AI智慧廠辦空間，全區綠覆率高達78%，並提供高達8,400坪的生態開闊綠境，且完全符合ESG中的對於公司幹部與一般同仁的公司治理需求。

威京集團主席沈慶京表示，我們相信這樣一個集科技、創新和可持續性於一體的園區，必將成為台灣科技產業的新地標，由於中美經濟戰爭加上兩岸間的特殊政治，這種階段性問題讓亞洲充滿機會，運用台灣的特殊政治產業地位，兵分二路，一方面充分的享受大陸的生產力及市場，另外一方面，藉由台灣總部功能將產業鏈延伸到亞洲、歐美的產業鏈連結，滿足西方市場的需求，因此孕育出「中工雲宇宙AI園區」，將可提供總部設立、研發中心、新創產業、高科技產業鏈、智慧製造及物流倉儲等多元指標性產業進駐，相信這個具備未來性及前瞻性的智慧園區將成為台灣與國際的領先指標。

新北市市長侯友宜(左)、 威京集團主席沈慶京(右)共同祈求工程順利圓滿。圖/江偉琳

中華工程深知，未來的競爭將不再只是企業之間的角逐，而是一場以ESG為核心價值的永續發展之戰，本案不僅取得英國BSI協會全球首家通過PAS 2080建築，還有基礎建設碳管理標準查證的資產業主，目標取得國際LEED 、台灣綠建築黃金級評級。在這場爭奪綠色資源的戰役中，中華工程將企業所需要的軟硬體一併規劃到位，打造園區前所未有的高規格智慧廠辦，包含採用SC鋼骨結構搭配BRB制震系統、採用SM570M高強度鋼材、高荷重樓板每平方公尺最高可達3噸、19*38米的室內無柱大跨距空間，30組40呎智能化貨櫃碼頭、3D可視化智能戰情指揮中心、可容納近800人的多媒體會議廳、200米空中跑道、700坪美食廣場以及依照5G建置的智慧化設備、樹立未來化廠辦園區標竿，單層面積最大可達2,000坪，可為企業提供廣大的雲端化服務、進駐企業的營運需求以及招募人才的絕佳地點。